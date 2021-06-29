هاري كين يقود هجوم إنجلترا أمام ألمانيا في يورو 2020
أعلن جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، تشكيل فريقه لمواجهة ألمانيا، في دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”.
تشكيل إنجلترا
وضم تشكيل إنجلترا كل من:
في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد
خط الدفاع:كايل والكر - هاري ماجواير - جون ستونز
خط الوسط: كيران تريبير - ديكلان رايس - كالفن فيليبس - بوكايو ساكا
خط الهجوم: رحيم ستيرلنج - هاري كين
وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب “ ويمبلي” بالعاصمة البريطانية لندن.
ويواجه الفائز من تلك المباراة في دور ربع النهائي، المنتصر من مباراة منتخبي السويد وأوكرانيا.