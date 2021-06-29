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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاري كين يقود هجوم إنجلترا أمام ألمانيا في يورو 2020

إنجلترا
إنجلترا

أعلن جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، تشكيل فريقه لمواجهة ألمانيا، في دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”.

تشكيل إنجلترا

وضم تشكيل إنجلترا كل من:

في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع:كايل والكر - هاري ماجواير - جون ستونز

خط الوسط: كيران تريبير - ديكلان رايس - كالفن فيليبس - بوكايو ساكا

خط الهجوم: رحيم ستيرلنج - هاري كين

وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب “ ويمبلي” بالعاصمة البريطانية لندن.

ويواجه الفائز من تلك المباراة في دور ربع النهائي، المنتصر من مباراة منتخبي السويد وأوكرانيا.

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