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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

عميد العائلة

فيديوجراف.. رحلة أنسي ساويرس الي المليارات

أنيس ساويرس
أنيس ساويرس

أعلن  رئيس هيئة الأقباط المسيحيين العامة الدكتور شريف دوس وفاة رجل الأعمال أنسي ساويرس عن عمر يناهز الـ 91 عاما، وهو والد كل من رجال الأعمال، نجيب ساويرس ونصيف ساويرس وسميح ساويرس ، وعميد عائلة ساويرس في مصر.

جنازة رجل الاعمال انسي ساويرس

واعلن القمص مينا عزيز مسؤول العلاقات العامة بكاتدرائية الأنبا شنودة بالبحر الأحمر فى تصريحات صحفية له  أنه سيتم إقامة قداس صلاة جنازة، أنسى ساويرس، بكنيسة العذراء بالجونة

وأضاف القمص مينا عزيز، أنه سيترأس قداس صلاة جنازة رجل الأعمال أنسي ساويرس، الأنبا ارميا مدير المركز الثقافى القبطى بالقاهرة.

من هو أنسي ساويرس

ولد رجل الاعمال أنسي ساويرس في 30 أغسطس 1930 في محافظة سوهاج، لعائلة قبطية، وحصل على بكالوريوس في الهندسة الزراعية من "جامعة القاهرة" عام 1950 وتزوج من يسرية لوزا وانجب منها ثلاثة ابناء هم نجيب ساويرس ونصيف ساويرس وسميح ساويرس من اشهر واكبر رجال اعمال في مصر والوطن العربي .

البابا تواضروس ينعي أنسي ساويرس

 

نعى قداسة البابا تواضروس الثاني رجل الأعمال المصري أنسي ساويرس الذي رحل عن عالمنا اليوم، كما أناب قداسته، نيافة الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر للمشاركة في صلوات الجنازة وتقديم التعزية للأسرة باسم قداسته.


وقال قداسة البابا تواضروس في نعي رجل الأعمال أنسي ساويرس: "يعز علينا رحيل رجل الأعمال والأرخن الفاضل أنسي ساويرس، الذي تنيح اليوم عن عمر يناهز ٩١ عامًا، تاركًا وراءه إرثًا زاخرًا من العمل والتعمير والتنمية والإسهامات الكبرى مع الوطن والكنيسة.


وأضاف البابا تواضروس في نعي رجل الأعمال: نطلب لنفسه البارة النياح والراحة، ولأعضاء الأسرة الأعزاء تعزيات الروح القدس.

فنانون ينعون انسي ساويرس

نعي الفنان هاني رمزي رجل الأعمال المصري أنسي ساويرس الذي رحل عن العالم اليوم .

وكتب هاني رمزي  عبر حسابه الشخصي على انستجرام :  خالص عزائى للمهندس نجيب ساويرس وناصف وسميح ساويرس، فى رحيل رجل الأعمال الكبير أنسى ساويرس، كان مصرياً أصيلاً محب لوطنه وعطائه كان عظيماً عزائى لأسرته ولكل محبيه ". 

 

ونعت الفنانة يسرا  رجل الأعمال  أنسي ساويرس  الذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز الـ 91 عاما.

وكتبت يسرا  عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام : فقدنا اليوم رمزا من رموز رجال الأعمال العظيمة في مصر والوطن العربي، رجل صاحب قلب و عقل و رؤية عظيمة، كان أكثر الناس محب لوطنه ... خالص العزاء للسيدة يسرية لوزة و الأبناء نجيب و سميح وناصف ساويرس في وفاة والدهم رجل الأعمال السيد أنسي ساويرس.. تغمده الله برحمته وألهمهم جميعا الصبر والسلوان.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول السيرة الذاتية لرجل الاعمال أنسي ساويرس ورحلة الي المليارات من خلال الفيديوجراف التالي.

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