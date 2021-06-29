مصور الفرحة.. شاب سوهاجي يُعلن تصوير فوتو سيشن مجانًا للعروسين الغير قادرين

لفتة طيبة ظهر فيها شاب سوهاجي من أبناء مركز جرجا جنوبي محافظة سوهاج؛ ليدخل البهجة والسرور إلى قلوب البسطاء من العرسان الذين يقترب موعد زفافهم، حيث أعلن هذا الشاب عن تصويرهم مجانًا إن كانوا غير قادرين ماديًا.

كتب المهندس والمصور أندرو نسيم الشهير ب"ميدو ملكاوي" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أنه سيصور أي عروسين غير قادرين ماديًا على دفع ثمن السيشن للمصور، وجاء نص المنشور كالأتي:"العرايس الغير مقتدره ومش معاها تكاليف السشن انا تحت أمرها ولو حد حابب يشارك في الخير من ميكب - فستان - لوكيشن يتواصل معايا" .

هكذا كانت اللفتة الطيبة التي ظهر فيها ميدو ملكاوي الشاب السوهاجي الذي أحب أن يُسعد قلب أي عروسين قد ضغطتهما مصاريف الزواج وتجهيزات الفرح ويعفيهما من ثمن سيشن التصوير ويصورهما مجانًا، وذلك للعروسين الغير قادرين ماديًا.

جاء ذلك مساهمة منه في إسعاد قلب عروسين واسرتيهما ومساعدة منه لهم في تخفيف العبء عن عاتقهم.

كما أكد اللواء المهندس حسن محمود عبد الغنى القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب انه تم الدفع بمركز خدمة العملاء المتنقل للتعاقد على 763 وصلة صرف صحى بقرية المحامدة البحرية وعدد 602 وصلة صرف صحى بقرية المزالوة وعدد 586 وصلة صرف صحى بقرية دمنو.

وأوضح رئيس مياه سوهاج أن الشركة تسعى من خلال هذا الاجراء التيسير على المواطنين ولمنع انتقالهم وتجمعهم بمركز خدمة العملاء بمدينة سوهاج وذلك في اطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

بالإضافة الى توفير كافة وسائل السلامة والصحة المهنية للعاملين المخالطين للجمهور واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ عليهم.

ومن الجدير بالذكر انه تم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بقريتي دمنو والمحامدة البحرية بمركز سوهاج بتكلفة تبلغ 63 مليون جنيه ويخدم 22 الف نسمة ومشروع صرف صحى قرية المزالوة بمركز سوهاج بتكلفة تبلغ 75.6 مليون جنيه ويخدم 19 الاف نسمة.