محافظ مطروح يستقبل وفد المنطقة الروتارية

تدشين أول نادى روتاري بمطروح

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وفد المنطقة الروتارية 2451 روتاري مصر، برئاسة الدكتور عاصم عبد الرازق، وعدد من أعضاء النادي في إطار تدشين أول نادى روتاري بمطروح مع افتتاح عدد من المشروعات التي تساهم بها المنطقة الروتارية لخدمة أهالي مطروح.





حيث افتتح محافظ مطروح يرافقه أعضاء المنطقة الروتارية ثلاث عيادات متنقلة بالوحدة المحلية بقرية القصر بمدينة مرسي مطروح لخدمة أهالي القرية في تخصصات النساء والأطفال والباطنة، موجها الشكر لجهود المنطقة الروتارية، مع التوجيه لمجلس مدينة مرسى مطروح بسرعة عمل المظلات وتمهيد مدخل الوحدة المحلية للتيسير على المواطنين، مع المتابعة المستمرة للحفاظ على هذه العيادات.



كما توجه وفد المنطقة الروتارية لافتتاح محطة تنقية مياه بطاقة 100 م3/يوم لخدمة أهالي منطقة المثاني بمدينة النجيلة.



يذكر أنه المشاركة المجتمعية للجنتي الإغاثة والطوارئ والمياه برئاسة الأستاذ أسامة الأحمر محافظ روتاري، ساهمت بعدد من المساهمات لخدمة أهالي مطروح، خاصة في المجال الطبي منها إهداء محافظة مطروح بشحنة أدوية بتكلفة نحو ٢٠٠ألف جنيه بالتعاون مع شركة فاركو للأدوية وبنك الدواء لتوزيعها على الوحدات الصحية، وتوفير علاج أمراض مزمنة لعدد ١٨ حالة إنسانية من خلال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين مع العمل على حصر احتياجات المجتمع والوقوف على أكثر المناطق احتياجا وتوفير مزيد من الخدمات للأهالي.



حضر تدشين أول روتاري بمطروح كلا من رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح ورمضان الباجوري رئيس مدينة النجيلة، ومديري المديريات والإدارات التنفيذية بمطروح ومصطفى دياب عن أهالي سيوة،.

كما نجحت جهود العاملين بمستشفى مطروح العام بقيادة الدكتور صبري شعبان مدير مستشفى مطروح العام في إنقاذ حياة طفل من الموت لابتلاعه جسم غريب ووقوفه في الرقبة مسببا اختناق.

وتقدم الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزاره الصحة بمطروح بالشكر والتقدير للفريق الطبي بالمستشفى العام ممثلاً في إدارة المستشفى بقيادة الدكتور صبري شعبان وأطباء الجراحة العامة.



كما تقدم وكيل وزارة الصحة بمطروح بالشكر للدكتورة ميرنا حازم طبيب الطوارئ والدكتور الذهبي أحمد رئيس قسم الأطفال والدكتور أحمد الشناوي إخصائي الأنف والأذن والحنجرة والدكتور عادل شعراوي استشاري التخدير بالمستشفى العام وهيئة تمريض الطوارئ والعمليات والخدمات المعاونة ومكتب خدمة المواطنين لقيامهم بإسعاف طفل مريض يعاني من اختناق وصعوبة بالتنفس وقيء مستمر ناتج عن وقوف جسم غريب في منطقة الرقبة أعلى المريء وضاغط على الحنجرة والقصبة الهوائية من الخلف مما سبب حالة من الاختناق ونقص مستوى الأكسجين بالدم.



وأضاف أنه على الفور تم التعامل مع الحالة في الطوارئ وعمل الإسعافات الأولية اللازمة واستدعاء إخصائي جراحة الأنف والأذن واستشاري الأطفال والتخدير وتم دخول الطفل لغرفة العمليات في زمن قياسي لاستخراج الجسم الغريب تحت مخدر عام.

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