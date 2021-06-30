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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احترق جسدها وعجزت عن سد الدين..أسرة غارمة بالدقهلية تناشد ابالإفراج عنها

اسرة غارمة بالدفهلية
اسرة غارمة بالدفهلية

أغلقت كل الابواب فى  وجهها  وأصبح كل شى أمامها مسدودا، إلا باب الله لن يسد ..إنها "إيمان سيد أحمد" إحدى الغارمات بمحافظة الدقهلية خاصة بمركز السنبلاوين تم الحكم عليها في عدة أحكام من عام  إلى  ثلاثة أعوام ، وذلك بسب ايصالات أمانة لم يتم دفعها حيث كانت تقوم بتجهيز ابنتها لتزويجها  وتم شكواها بهذه الايصالات.

تقول شقيقتها سماح: أختي لها ظروف خاصة فجسدها محترق و كانت تقيم في مسكن وانفجرت فيها أنبوبة البوتاجاز، واحترقت ، كما انفصل عنها زوجها وترك لها أربعة أبناء منهم الابنة الكبرى التى  كانت تريد ان "تزوجها لتطمئن عليها ولكن الأم لا تستطيع العمل وليس لها معاش ولا مصدر دخل و قامت احدى السيدات باقناعها  بشراء بعض ما ما يلزم من جهاز من أحد التجار  في قرية مجاورة و قامت بشراء أشياء بقيمة 9000 جنيه من هذا الشخص علي ان تقوم بسداد 2000 جنيه كل شهر ولكنها لم تستطع فقام هذا الشخص بشكواها بايصالات وصلت قيمتها ٣٠ الف جنيه وصدرت ضدها 7 أحكام  من عام إلى ثلاث سنوات.

وأضافت:أختي لا تتحمل السجن وابناؤها مشردون ويقيمون في منزل  لا يسكنه بشر ولا حيوان وهذا المنزل إيجاره  500 جنيه في الشهر وليس لهم مصدر رزق وكل ما نرجوه  من الرئيس السيسي الذي تبني قضية الغارمات وأخرج العديد منهم من السجون أن  يقوم باخراج هذه المسكينة من أجل أبنائها المشردين.

وقالت ابنتها الكبرى دنيا: "أرجو من الرئيس أن يعيد الينا أمنا، فنحن ٤ اشقاء ليس  لنا أحد سوى الله،و نقيم  في منزل  لا يتحمل العيش فيه انسان نريد أمنا أن تكون معنا في العيد  أرجوك يا سيادة الرئيس أن تعيدها لنا فأنت أب لكل المصريين".

ويناشد ابنها السيد ١١ عاما الرئيس قائلا:" نرجوك يا سيادة الرئيس اخرج أمى من السجن فهى مريضة لا تتحمل السجن نريدها أن تخرج لنا ونقضى معنا العيد الكبير".

من ناحية أخرى أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات له اليوم الثلاثاء عن نجاح فريق طبي بإجراء تدخل جراحي دقيق لشاب يعاني من كسر مضاعف من الدرجة الثالثة اثر طلق ناري أدى إلى تهتك بالانسجة وكسور متفتتة بالفخذ .

وأضاف وكيل الوزارة ان  الفريق الطبي تمكن من اجراء الجراحة عن طريق جهاز الليزاروف في واحدة من عمليات العظام الكبرى بمستشفى شربين المركزي وهي تعد من العمليات المتقدمة ذات المهارة الخاصة.

كما تقدم وكيل الوزارة بالشكر والتقدير لإدارة المستشفى والأطقم الطبية والتمريضية والاطقم المعاونة لهم متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.

يذكر ان الفريق الطبي ضم كلا من الدكتور ابو مسلم حسن رئيس قسم العظام والدكتور سيد ماهر نائب رئيس القسم والدكتور عمرو علوش اخصائي العظام.

 

الرئيس السيسي إنجازات السيسي اخبار الدقهلية اخبار المحافظات عجزت عن سد الدين الافراج عن الغارمات

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