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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد 3 آلاف سنة.. اكتشاف رفات أقدم ضحية لسمكة قرش ..صور

ضحية سمكة قرش
ضحية سمكة قرش

لطالما حاول علماء الأحياء البحرية تبديد الأسطورة القائلة بأن أسماك القرش هي أسماك شريرة تستهدف البشر، ولكن هذا لا ينكر حقيقة أن تلك الحوادث تقع بالفعل من وقت لآخر، وهو ما يؤكده الاكتشاف الحديث.

فوفقًا لإحصائيات متحف التاريخ الطبيعي بجامعة فلوريدا، حدثت 57 عضة سمكة قرش دون سبب واضح في جميع أنحاء العالم خلال عام 2020، وكانت 13 منها قاتلة. 

 

لكن اكتشاف مثير للدهشة يرجع عمره إلى 3000 سنة قد يفتح الطريق أمام دراسات بحثية كبرى، حيث عثر الخبراء على بقايا هيكل عظمي لأقدم ضحية معروفة لهجوم أسماك القرش، وفقًا لصحيفة إندبندنت. 

عثر الباحثون في جامعة أوكسفورد «أليسا وايت« و«ريك سكالتينج» على رفات رجل أطلق عليه «سكيلتون» رقم 24 داخل مقبرة صيادي عصور ما قبل التاريخ في أوكاياما باليابان.

 

وقد أظهر الضحية ما يقرب من 790 إصابة رضية في هجوم لسمكة قرش بما في ذلك الشقوق والثقوب والكسور التي لم تظهر أي علامات للشفاء، مما يشير إلى أن الحادث كان مميتًا، ونشر الباحثون النتائج التي توصلوا إليها في عدد أغسطس 2021 من مجلة Journal of Archaeological Science.

 

ووفقًا للبيان، استخدم الفريق مزيجًا من الأساليب العلمية والطب الشرعي لتحديد سبب إصابة الرجل، وأثناء تحليل الهيكل العظمي، خلص علماء الآثار إلى أن الرجل ربما مات بين 1370 قبل الميلاد و1010 قبل الميلاد وأن إصاباته تركزت بشكل أساسي على ذراعيه، ساقيه، صدره وبطنه.

 

استخدم الخبراء هذه المعلومات وغيرها من الأدلة لتحديد أن سمكة قرش النمر أو سمكة قرش بيضاء كبيرة على الأرجح نصبوا كمينًا للضحية، حيث شبهوا الإصابات الخطيرة التي أدت إلى مقتل الرجل بتلك المصنوعة بأسلحة معدنية.

 

اكتشف عمال البناء مقبرة تسوكومو في عام 1860، وحدثت الحفريات الأثرية الأولى في عام 1915، ومنذ ذلك الحين، عثر علماء الآثار على أكثر من 170 بقايا بشرية هناك، ومع ذلك، أصيب هذا هو الهيكل العظمي الوحيد الذي تعرض لإصابات مروعة وواسعة الانتشار..

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