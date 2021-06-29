تتويج براعم نادي الفيوم أبطالًا للمحافظة في الكاراتيه

نجح أبناء نادي محافظة الفيوم، في الحصول على المراكز الأولى في بطولة المحافظة للكاراتيه، والتي أقيمت على روح المرحوم حسين طلبة مؤسس الكاراتيه بالفيوم، في لمسة جمالية من أحمد رضوان، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكاراتيه، وخليفة السيد عضو مجلس إدارة الاتحاد السابق، وأعضاء مجلس إدارة المنطقة.



حصل لاعبو النادي على مراكز متقدمة، إذ حصدت رتاج هشام على المركز الأول، كاتا تحت خمس سنوات، ولارين عبد المنعم، على المركز الأول، كاتا خمس سنوات، ونور الدين عبد المنعم، على المركز الأول 5 سنوات، ومريم عبد اللطيف، على المركز الأول 5 سنوات، ومالك إسلام على المركز الأول، كوموتيه 8 سنوات، وإياد أحمد سامي، علي المركز الأول كوموتيه، تسع سنوات، وحمزة سيد محمد، على المركز الأول.

كما حصل مصطفي أحمد محمود، 8 سنوات على المركز الثاني كاتا، ورغد محمود علي 8 سنوات، على المركز الثاني، ومحمد أحمد جمال، مركز ثاني 7 سنوات، و شهاب الدين عبد المنعم، المركز الثالث 7 سنوات.

وعلى المركز الثالث حصل كلا من عمر محمد عبد اللطيف6 سنوات، وعمر محمد أحمد 7 سنوات، و حلا حازم عزت 7 سنوات، ومنة أشرف مصطفى 8 سنوات، وأسماء هشام إبراهيم، ومروان إيهاب سيد، 8 سنوات، ومحمود علي عطية 8 سنوات.

من جانبه، هنأ مجلس إدارة النادي برئاسة النائب عماد سعد حمودة، فريق الكاراتيه بالنادي بقيادة المدربين محمد رجب، ومحمد أبو سريع، كما شكر الدكتور طارق السواح عضو مجلس الإدارة والمشرف على النشاط الرياضي، فريق الكاراتيه وإدارة النشاط الرياضي بقيادة سامي محجوب مدير النشاط، وأشرف عقل المشرف العام على النشاط، ومحسن مختار مشرف النشاط على الجهد المبذول.

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