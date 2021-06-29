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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

عابد: "حياة كريمة" أحدثت نقلة نوعية في حياة أهالينا بالقرى

علاء عابد عضو مجلس
علاء عابد عضو مجلس النواب

أرجأت لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم ، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب رزق راغب ضيف الله، بشأن تدهور حالة طريق أم زغيو بحي العجمي بمحافظة الإسكندرية لحين حضور ممثل من وزارة الإسكان .

 

 خطة العام الحالي

وطالب النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات ، وزارة التخطيط بضرورة إدراج طريق أم زغيو  في خطة العام الحالي ، حيث أن الطريق له بعد إستراتيجي حيث يربط بين عدة طرق هامة سواء الطريق الصحراوي والطريق الساحلي .

 

كما ناقشت لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد،  طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد بهجت، بشأن عدم البدء في تنفيذ طريق الرياينة مركز أرمنت إلى نجع حمادي بطول 24كم اختصاراً للطريق الآخر بطول 145كم.

 

واكد النائب محمد بهجت ان الطريق يخدم مركز ارمنت ومركز اسنا وقد عاينت هيئة الطرق بمحافظة قنا منذ ٢٠١٢ ومعاينه اخري من المحافظة ولم يتم عمل شيء في الطريق .

اللواء عماد ابو العزايم سكرتير مساعد محافظة الأقصر،  بمجرد  تقديم طلب الإحاطة ، تم مخاطبة هيئة الطرق والكباري.

 

ومن جانبه قال ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري الطريق مدرج اشتغلنا في الطريق منذ عامين بمسافه ٢٢٠ كيلو وانتهينا من ديروط إلى أسيوط ، والمسافة من ارمنت لنجع حمادي سننتهي في ١/١/٢٠٢٢.

 

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب محمد جبريل، بشأن الحاجة إلى إنشاء كوبرى مشاه بسلالم كهربائية عند مدخل قرية أبيس العاشرة بمحافظة الإسكندرية نظراً لتكرار وقوع الحوادث.

قال النائب محمد جبريل إنه تقدم بطلب عمل سلم كهربائي لمنطقة أبيس لأن بها العديد من المدارس وفلاحين ، وهناك حركة متواصلة للمواطنين يحملون احتياجاتهم اليومية ، وهناك العديد من الحوادث ، وبالتالي كان لابد من التقدم بطلب احاطه لوقف نزيف الدماء في هذه المنطقة لإنشاء كوبري مشاة او سلم كهربائي.

وأكد مسؤول الهيئة العامة للطرق والكباري،  انها غير مختصه بإنشاء السلم الكهربائي.

وأوصت اللجنة بمخاطبة المرور والإدارة العامة للمرور بمحافظة الإسكندرية .

 

ومن جانبه قال النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات ، أن اللجنة حريصة علي الوصول إلى حلول إيجابية لإنهاء مشاكل المواطنين ، مؤكدا أن القيادة السياسية حريصة كل الحرص على انهاء مشاكل المواطنين،  ونري مشروع حياة كريمة الذي أحدث تغيرا شاملا في القري المصرية ، وهو المشروع الخدمي الشامل الذي أحدث نقله نوعيه في حياة أهالينا بالقرى.

الاسكندرية الكهرباء مجلس النواب الادارة العامة للمرور وزارة الاسكان محافظة الاسكندرية وزارة التخطيط محافظة قنا كوبري مشاة النائب علاء عابد لجنة النقل والمواصلات

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