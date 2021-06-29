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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

العداء بوتشارت يواجه خطر الحرمان من الأولمبياد

صدى البلد

يواجه العداء البريطاني أندرو بوتشارت، تحقيقًا، وقد يتم حرمانه من المشاركة في الأولمبياد، وسط تكهنات بشأن تلاعبه في اختبار الكشف عن فيروس كورونا، من أجل العودة إلى بريطانيا.

وأشار بوتشارت ، المتخصص في سباقات 5 آلاف متر، والذي انضم للقائمة الأولمبية لبريطانيا، اليوم الثلاثاء، إلى أنه لم يلتزم بالبروتوكولات، لدى عودته من أحد الفعاليات الرياضية.

وفي بث عبر الإنترنت، نشر أمس الأول الأحد قبل حذفه، قال بوتشارت "لن أقحم نفسي في مشاكل من جانب الشرطة أو شيء من هذا القبيل".

وأضاف بوتشارت "ينبغي الخضوع لاختبار كورونا من أجل الدخول إلى بريطانيا، لذا تتوجه إلى مكان لإجراء الاختبار قبلها بـ 48 ساعة، وأنا قمت بتسجيل الدخول دون أن يكون لدي نتيجة للمسحة".

وأشار بوتشارت "لذا ينبغي أن تتحلى بالسرعة، مثل إحضار اختبار بتاريخ قديم، أن تدخل إلى شبكة إنستجرام وتعدل في الوقت والتاريخ، تغير الوقت والتاريخ حتى تتمكن من دخول البلاد".

التلاعب في المسحات

وأضاف بوتشارت "بالتأكيد جائحة كورونا أمر جلل، لكنه مزعج بعض الشيء، الجميع يتلاعب في الاختبارات، واثق من ذلك، من أجل المحاولة والذهاب لمكان ما، لأن الأمر صعب للغاية".

وفي خطاب أرسل لاحقا لصحيفة ذي تايمز، تراجع بوتشارت عن ادعاءات التلاعب في اختبار كورونا، لكنه أشار إلى معرفته برياضيين قاموا بذلك.

وأوضح بوتشارت "لم أقم أبدا بالتلاعب بمسحة كورونا، ودائما امتثل لإرشادات الدول التي أسافر إليها".

وتابع بوتشارت "ضربت مثالا بنماذج رياضيين أعرفهم قاموا باستغلال اختبارات سابقة لكورونا لتجاوز إجراءات الدخول، ولكن ليس من أجل الهجرة، أؤكد انني لم أقم بذلك لكني أعرف أشخاصا فعلوا ذلك".

وأصدر الاتحاد البريطاني لألعاب القوى، بيانًا، نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) وجاء فيه "الاتحاد البريطاني لألعاب القوى والاتحاد البريطاني للرياضات الأولمبية، على علم بتعليقات تم بثها من قبل رياضي بعينه اليوم".

وأضاف البيان "نتعامل بمنتهى الجدية مع أي حديث، عن عدم امتثال أي رياضي لهذه الإرشادات بشكل سليم، وانتهاكه للبروتوكولات الخاصة بمكافحة كورونا".

وختم البيان "نتيجة لذلك هذا الاختيار سيتوقف على مزيد من التحقيق من قبل الاتحاد البريطاني لألعاب القوى، لن يتم إصدار المزيد من التعليقات لحين انتهاء هذا التحقيق".
 

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