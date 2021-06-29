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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسط مظاهرات عنيفة

آخر ملوك أفريقيا آيل للسقوط.. أنباء عن هروب مسواتي صاحب الـ15 زوجة

صدى البلد

ذكرت وكالة "رويترز" البريطانية إن التظاهرات التي خرجت ضد ملك إسواتينيا تحولت إلى مواجهات عنيفة، وسط أنباء عن هروب الملك من البلاد.

وقال شهود إن القوات الحكومية في مملكة إسواتيني بجنوب إفريقيا أطلقت أعيرة نارية وقنابل الغاز المسيل للدموع اليوم الثلاثاء، لتفريق احتجاجات تطالب بإصلاح نظام الملكية المطلقة. كما تم فرض حظر تجول من الغروب حتى الفجر.

ونفى القائم بأعمال رئيس الوزراء ثيمبا ماسوكو التقارير الإعلامية التي أفادت بأن الملك مسواتي الثالث فر من العنف إلى جنوب إفريقيا المجاورة. قال ماسوكو في بيان:"جلالة الملك ... موجود في البلاد ويواصل تعزيز أهداف المملكة. نحن ننادي بالهدوء وضبط النفس والسلام".

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يتنامى الغضب ضد مسواتي منذ سنوات، ويقول نشطاء إن الملك تهرب باستمرار من الدعوات لإجراء إصلاحات ذات مغزى من شأنها دفع إسواتيني، التي غيرت اسمها من سوازيلاند في عام 2018، في اتجاه الديمقراطية.

كما يتهمونه باستخدام الخزائن العامة كـ"حصالة" خاصة به، وتمويل أسلوب حياة فخم على حساب 1.5 مليون من رعاياه، معظمهم من المزارعين الذين يعيشون على الكفاف.

وأقامت قوات الأمن حواجز طرق لمنع وصول بعض المركبات إلى العاصمة مباباني، الثلاثاء. قالت بعض البنوك إنها أغلقت أبوابها حتى الاضطرابات - التي بدأت في عطلة نهاية الأسبوع وتحولت إلى أعمال عنف بين عشية وضحاها.

وقال فوسي مادالاني الذي يعمل في متجر في العاصمة مباباني، "أستطيع سماع طلقات نارية ورائحة الغاز المسيل للدموع. لا أعرف كيف سأعود إلى المنزل، لا يوجد أي شئ في محطة الحافلات، هناك وجود قوي لشرطة مكافحة الشغب والجيش".

وقال ماسوكو إن حظر التجول تم فرضه من السادسة مساء. حتى الساعة 5 صباحًا، وتم إصدار أوامر بإغلاق المدارس. وقال إن هذا يهدف إلى كبح جماح "العنف في عدة أجزاء من البلاد الذي يمارسه حشد جامح".

ينفي الملك البالغ من العمر 53 عامًا كونه مستبدًا، ولا يعتذر عن أسلوب الحياة الذي يتمتع به هو وزوجاته الـ 15، اللائي يشغلن العديد من القصور الممولة من الدولة.

وقالت "رويترز" إن سلسلة من حملات القمع، مثل اعتقال قادة ونشطاء المعارضة في عام 2019 ، لم تفعل الكثير لتثبيط المشاعر المناهضة للملكية في المحمية البريطانية السابقة.

مسواتي إسواتيني الملك مسواتي الثالث تظاهرات ماسوكو

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