جناح الأزهر والأوقاف والافتاء في معرض الكتاب 2021.. تفاصيل تهمك

يشارك الأزهر الشريف في معرض الكتاب الـ"52" في الفترة من 30 يونيو حتى 15 يوليو 2021 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وذلك من خلال جناح خاص في ظل ظروف استثنائية فرضها فيروس كورونا، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتعليمات الوقائية، حرصًا من الأزهر على سلامة رواد جناح الأزهر في معرض الكتاب.

وتقديرًا من الأزهر الشريف لأهمية هذا التجمع الثقافي الأكبر في الشرق الأوسط ودوره في الارتقاء بالثقافة المجتمعية، والتشجيع على القراءة وفتح أفق ومجالات للحوار في كافة القضايا الثقافية والاجتماعية والشرعية؛ حرص الأزهر الشريف على استمرار إقامة كافة الفعاليات والأنشطة الثقافية افتراضيًا عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، يوتيوب، تويتر، انستجرام).

كما يعرض الأزهر خلال فترة المعرض مئات الكتب في مختلف فروع المعرفة، فضلًا عن عشرات الإصدارات التي تعرض لأول مرة، وإصدارات مختلفة مطبوعة ومترجمة لأكثر من لغة.

أنشطة متنوعة



ويستهدف الأزهر بمشاركته التى تشمل أنشطة ثقافية متنوعة؛ التواصل والحوار مع جميع فئات المجتمع، وتعريفهم بما يقوم به من جهودٍ لإرساء السلام المجتمعي، والعمل على مواجهة الفكر المتطرف، من خلال العديد من الإصدارات والمطبوعات التي تعكس الفكر والمنهج الأزهري المعتدل، ومجموعة من الإصدارات الفكرية المهمة التى تعالج قضايا مجتمعية واقعية يحتاجها الناس، وتواجه فى الوقت نفسه المفاهيم المغلوطة وتحديات المرحلة الراهنة، ويشارك فيها جميع قطاعات الأزهر المختلفة.

شخصية العام في جناح الأزهر

ويحتفي جناح الأزهر الشريف هذا العام بفضيلة الإمام عبد الحليم محمود، بعد اختياره "شخصية الجناح، و ذلك بعد أن قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف اختياره ليكون "شخصية الجناح" لهذا العام، باعتباره أحد قامات الأزهر الشريف وأحد وجوهه البارزة.

واستمرارا لدور الأزهر الشريف في دعم القضية الفلسطينية، حرض الأزهر على تخصيص ركن خاص بالقدس يشمل عددا من المطبوعات الخاصة بالقضية الفلسطينية، فضلا عن عرض عدد من الأفلام الوثائقية التي تم تنفيذها لإبراز الحقوق العربية في مواجهة الأكاذيب والادعاءات الصهيونية.

و يتناول جناح الأزهر الشريف من خلال ندواته الافتراضية على هامش معرض الكتاب مجموعة من الموضوعات الاجتماعية والدينية المهمة من خلال مجموعة من الندوات الافتراضية تبث على صفحة الأزهر على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بحضور نخبة من الشخصيات الدينية وقادة الرأي، حيث يناقش الأزهر قضايا الشذوذ الجنسي وموقف الدين الإسلامي منه، وانتشار ظاهرة الإلحاد وكيفية الحد منها، والحرية الشخصية في الأديان السماوية، فضلا عن منظومة القيم في ظل واقع افتراضي جديد، ومنهجية التعامل مع سنة الرسولﷺ، والفتاوى وضوابطها، والفهم المغلوط للنص الديني والتراثي، والقدس كقضية هوية إسلامية وعربية، كما تتناول الندوات القضايا الطبية المعاصرة في الفقه الإسلامي.

تعد مشاركة الأزهر في معرض الكتاب هذا العام هي المشاركة الخامسة على التوالي، حيث يتواجد الأزهر بقطاعاته المختلفة الممثلة في هيئة كبار العلماء، وجامعة الأزهر، وركن خاص بالفتوى يقوم عليه مفتون ومفتيات من مجمع البحوث الإسلامية ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إضافة إلى باحثي مرصد الأزهر لمكافحة التطرف ومركز الأزهر للترجمة لاستقبال استفسارات الشباب من المصريين والأجانب.

جناح الأوقاف في معرض الكتاب

أعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف مجموعة مفاجآت لزوار جناحه بالمعرض الدولي للكتاب الثاني والخمسين بالقاهرة بصالة(4) (B34) .

أولاً : موسوعة الخطب العصرية تسعة أجزاء (فقط 120 جنيه ) .

ثانيًا : خصم 25% على جميع المطبوعات والإصدارات .

ثالثًا : خصم 20% على المنتخب في تفسير القرآن الكريم عربي ولغات.

رابعا :خصم 20% على الموسوعات المختلفة .

خامسا : خصم 50% على جميع الإصدارات الإلكترونية .

إضافة إلى الهدايا التالية :

• صرفCD أو DVD لكل من يشتري بــ 50 جنيهًا فأكثر كهدية واحدة لكل مشترٍ.

• صرف (3)CD أو DVD لكل من يشتري بــ 100 جنيه فأكثر كهدية واحدة لكل مشترٍ.

• مجلات مجانية لجميع المشترين لحين نفاذ الكمية.

جناح دار الإفتاء في معرض الكتاب

من جانبها أعلنت دار الإفتاء المصرية، عن مشاركتها هذا العام بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52، المزمع عقدها في الأول من يوليو 2021، حيث تعرض إصدارتها في صالة 4 جناح B41.

وصرح محمد فايد -مدير الإصدارات بدار الإفتاء المصرية- أن مشاركة الدار في معرض الكتاب تأتي استكمالًا لاستراتيجيتها التي تبنتها منذ سنوات لنشر صحيح الدين، ومواجهة الأفكار الدينية المتطرفة، والمفاهيم المتشددة من خلال إصدارات دار الافتاء التي تتبنى الفكر الوسطي والمنهجية العلمية المنضبطة.

وأضاف أن دار الإفتاء حريصة كل عام على المشاركة في معرض الكتاب، حيث تعد فرصة كبيرة لإيصال رسالتها وإصداراتها المتنوعة إلى أكبر عدد ممكن من القراء والمثقفين، وهو ما تحرص عليه الدار منذ سنوات حيث تقدم إصداراتها بأسعار في متناول الجميع.

وحول إصدارات الدار التي سيتم عرضها في جناح دار الإفتاء بمعرض الكتاب هذا العام، أوضح فايد أن من أبرز هذه الإصدارات كتاب: "فتاوى النوازل .. وباء كورونا" لفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، و"القضايا المتعلقة بذوي الهمم من واقع فتاوى دار الإفتاء"، "قضايا فقه الدولة"، "وقضايا تشغل الأذهان"، وموسوعة دليل الأسرة في الإسلام بجزأيها، و"تنظيم النسل وتحديده في الإسلام"، وموسوعة "الفتاوى المهدية في الوقائع المصرية"، و"أحكام المسنين"، و"فتاوى وأحكام المرأة في الإسلام".

وأشار إلى أنه من بين الإصدارات كذلك كتاب "فتاوى وأحكام المعاملات المالية"، و"الفتاوى الطبية"، و"فتاوى الشباب"، و"الأحكام المتعلقة بالرياضة والألعاب"، و"الجهاد: مفهومه وضوابطه وأحكامه"، و"القضايا المتعلقة بالجندية" و"العلاقة بين المسلمين والمسيحيين من واقع فتاوى دار الإفتاء"، وموسوعة الأعمال الكاملة للعلامة محمد فرج السنهوري" في 13 مجلدًا، و"موسوعة السياسة الشرعية"، و"ضوابط الاختيار الفقهي عند النوازل"، وغيرها الكثير من الإصدارات المتنوعة التي تغطي كافة التساؤلات التي قد تأتي إلى أذهان القراء والباحثين من المتخصصين وغير المتخصصين.

423ef5fc-dec5-4021-8a4e-d1210bf8c3e0

0de55e90-7c60-44b3-bb8a-46237ee75bf2

cb5e593b-2beb-4e87-9ca3-4b0d0b2853bf

f67b5d1f-a665-41ad-b75c-72933313a6fc