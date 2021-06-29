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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

دولة عربية محرومة من عقود الزواج الأسبوع المقبل.. والسبب غريب

زواج
زواج

تحاول بعض فئات المجتمع تحسين أوضاعها، فلن يكون بالإمكان توقيع عقود زواج في  إحدى الدول العربية بدء من مطلع الشهر المقبل ولمدة أسبوع، بسبب الإضراب. 

وبحسب ما نشرته صحيفة “سبوتنيك" الروسية، أعلنت النقابة الوطنية لعدول المغرب (التوثيق القانوني)، اليوم الثلاثاء، خوض إضراب عن العمل للمطالبة بتعديل إحدى مواد قانون أقر قبل 15  بهدف تحسين ظروف عملها.

الإضراب الذي سينطلق في الأول من يوليو المقبل، سيستمر لمدة أسبوع في كامل أنحاء البلاد، بحسب موقع "المغرب 24".

وتطالب النقابة وزارة العدل بالتجاوب مع مطالبها الخاصة بتعديل القانون المنظم للمهنة بما يواكب تطورات العصر الحالي.


وخلال فترة الإضراب لن يتم تحرير أي عقد زواج بالمغرب، كما لن يتم تحرير أي عقود أخرى بما في ذلك المعاملات العقارية والتجارية والأمور الخاصة بالأحوال الشخصية والميراث.

ويتزامن إضراب العدول في المغرب مع العطلة الصيفية التي يكثر فيها الإقبال على الزواج.

وفي سياق متصل، وقع المغرب وتونس على مذكرة تفاهم تتعلق بمجال الشغل والحماية الاجتماعية، يتم بموجبها تبادل الكفاءات المهنية والخبرات والبرامج والدراسات في مجالات تشريعات وأنظمة الشغل، والصحة والسلامة المهنية، ومحاربة تشغيل الأطفال وحماية حقوق المرأة في العمل، والتمثيلية النقابية، والحماية الاجتماعية للعمال، والأنماط الجديدة للعمل، وكذا دعم الحوار الاجتماعي في ظل الأزمات والجوائح.

وبحسب وسائل إعلام مغربية، تنص المذكرة  التي وقعها وزير الشغل والإدماج المهني المغربي، محمد أمكراز، ووزير الشئون الاجتماعية التونسية، محمد الطرابلسي، على إحداث لجنة تقنية تتشكل من 3 ممثلين عن كل وزارة، من أجل وضع برنامج سنوي لمتابعة وتقييم الإجراءات التي تم تنفيذها، بالإضافة إلى تبادل الزيارات بين الطرفين.

كما تندرج في هذه الاتفاقية إطار تعزيز الإطار القانوني بين البلدين، ليشمل إضافة إلى الشئون الاجتماعية والضمان الاجتماعي والإحاطة بالجالية مجالا جديدا، وهو الشغل والعلاقات المهنية والحماية الاجتماعية.
 

زواج الدول العربية اسبوع المغرب اضراب

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