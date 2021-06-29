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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندى: 30 يونيو كانت ثورة على تجار الدين وأعادت لمصر ريادتها

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن ثورة 30 يونيو المجيدة، أنقذت المصريين من مُعسكرات الإغاثة، وردت لهم كرامتهم، وأمنهم، وجلبت خيرات الدنيا لمصر، لافتاً إلى أن من قام بها المصريون. 

 
وأضاف «الجندى»، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الثلاثاء: «ثورة 30 يونيو كانت على تجار الدين، الذين فرقوا المصريين، وقسموهم إلى مسلمين وكفرة، باسم الدين إلا من هذه الجماعة الضالة التى ابتليت بها الأمة، فى فترة حالكة من الزمن». 

 

ثورة 30 يونيو

من جهته تقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الثامنة لؤ.

 

وبهذه المناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، أكد الأزهر ضرورة استمرار الاصطفاف الشعبي المصري، وتكاتفه خلف قيادته الحكيمة، وقواته المسلحة الباسلة، ومؤسساته الوطنية الرشيدة، وبخاصة بعد ما وضح للعيان من قوة الدولة المصرية وقدرتها على مواجهة التحديات، وتحقيق الكثير من الآمال، والحفاظ على مقدرات الشعب ومكاسبه.

ميدان الرفاعي بالعريش شاهد على فعاليات تظاهر ثورة 30 يونيو في سيناء

وزير التموين: 30 يونيو ثورة شعب أعادت للدولة مكانتها

ودعا الأزهر شعب مصر؛ أفرادا ومؤسسات، إلى بذل المزيد من الجهد والعمل والمثابرة من أجل رفعة الوطن، داعيًا المولى -عز وجل- أن يديم على مصرنا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء وأن يحفظ أهلها من كل مكروه وسوء.

 

خالد الجندي الشيخ خالد الجندي 30 يونيو لعلهم يفقهون ثورة 30 يونيو مصر

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