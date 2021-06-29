رئيس جودة الاتصالات: تحسن الإنترنت خلال شهرين لهذه الأسباب

أكد المهندس حسام عبد المولي صقر، رئيس قطاع قياسات الجودة بالجهاز القومي للاتصالات، أن خدمة الإنترنت ستشهد تحسن ملحوظ خلال شهرين، وذلك بعد دخول الترددات الجديدة للخدمة فضلا عن أبراج التقوية.

ضعف الإنترنت

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، اليوم الثلاثاء، والذي ناقش طلب الاحاطة المقدم من النائب عبد الحميد راضي بشأن ضعف الإنترنت في شبرا وروض الفرج، وتضامن معه فيها وكيل اللجنة النائب أحمد زيدان وكذا النائب ابانوب عزت.

وقال عبد المولي، إن التحميل علي الشبكات منذ جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" يبلغ نحو 5 أضعاف ماقبل كورونا، مع ذلك هناك نجاح يُحسب للقطاع لاسيما وأن هناك بلاد كثيرة تعرضت لضغوطات "ووقعت " علي حد قوله، مشيرا للنجاح خلال هذه الفترة من اجتياز مرحله امتحانات الثانوية العامة رغم هذه الضغوطات.

وأضاف عبد المولي، " لأ نقول النتيجة 100% ، فهناك بعض المناطق قد تشهد تأثير في الشبكات، نتيجه زياده التحميل، لكني أؤكد دخول ترددات جديدة الخدمة خلال شهرين وكذا ابراج التقوية مما سيلعب دورا كبيرا في تحسين الخدمة والحركة هتمشي.

وكان النائب عبد الرحمن راضي قد أكد ضعف الانترنت في شبرا وروض الفرج وكذا شبكات المحمول، مشيرا إلي ضعف قياسات الجودة لاسميا مع زياده الاعباء علي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، واتفق معه النائب أحمد زيدان، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشيرا إلي أهمية تنظيم زيارة لكل من روض الفرج وشبرا والساحل.

وفي سياق اخر، وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، على نص المادة 22 من مشروع قانون إنشاء الاتحاد المصرى للمطورين العقاريين، التى تنص على" استثناء من أحكام المادة (10) من القانون المرافق، يشكل أول مجلس إدارة بقرار من الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون.

إنشاء الاتحاد المصرى للمطورين العقاريين

ويتكون من أعضاء من ذوي الخبرة والقطاعات المختلفة بالنشاط العقاري، وبحد أقصى خمسة عشر عضوا ويختار الوزير المختص من بينهم رئيسا ونائبين وأمينا للصندوق.

ويضع هذا المجلس قواعد التصنيف والترتيب ونسب تمثيل مختلف الفئات في مجلس إدارة الاتحاد، ولا تسري هذه القواعد إلا بعد اعتمادها من الوزير المختص.

كما يتولى هذا المجلس ممارسة الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة الاتحاد القانون المرافق، ويقوم بكافة الإجراءات الكفيلة بوضع أحكامه موضع التنفيذ وذلك لمدة أربعة سنوات من تاريخ التعيين، وتعتبر دورة فى حالة ترشح أحد أعضائه.

وجدير بالذكر، أن لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب،ناقشت برئاسة الدكتور أشرف حاتم، طلب إحاطة مقدم من النائب هشام حسين بشأن تحويل عيادات التأمين الصحى بالحي السابع في مدينة ٦ أكتوبر إلى مستشفى تابعة للمجالس الطبية المتخصصة.

وأشار النائب أثناء الاجتماع إلى أنه سبق ووافق جهاز مدينة ٦ أكتوبر ومجلس الأمناء بالمدينة، على تخصيص مكان بالحى السابع ب٦ أكتوبر، لإنشاء عيادت تابعة لهيئة التأمين الصحى، لتقديم خدمة طبية لائقة للمشتركين في التأمين الصحى، ونقل عيادات التأمين الصحى الموجودة حاليا في الحى السادس والتي تعانى من ضيق مساحتها وتهالك المبنى، إلى المقر الجديد في الحى السابع، بعد تطويره، بهدف استيعاب الكثافة الكبيرة للمترددين على عيادات التأمين الصحى بأكتوبر.

وقال: بعد الانتهاء من تطوير عيادات التأمين الصحي بالحى السابع، قررت وزارة الصحة بشكل مفاجئ، الاستيلاء على مقر تلك العيادات الجديدة، من خلال طلب تخصيصها كمستشفى لجراحات اليوم الواحد تابعة للأمانة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، وإنهاء علاقتها بالتأمين الصحي.

وأكد هشام حسين، أن القرار المفاجئ من وزيرة الصحة،ط تسبب في حالة من الارتباك، حيث طالب مدير التأمين الصحى بأكتوبر من مجلس الأمناء بجهاز ٦ أكتوبر، توفير مكان جديد للعيادات بعدما حدث من وزارة الصحة، وكان الرد أنه لايوجد مكان آخر يمكن تخصيصه كعيادات للتأمين الصحى.

واتهم هشام حسين، وزيرة الصحة بارتكاب خطأ إدارى كبير، بقرار تحويل عيادات مخصصة للتأمين الصحى، إلى الأمانة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ما يعنى تحويل عيادات تقدم خدمة طبية لائقة للمشتركين في التأمين الصحى من الموظفين والبسطاء، إلى مستشفي لجراحات اليوم الواحد التي تقدم خدمة بشكل اقتصادى أو استثمارى.