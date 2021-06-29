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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسعدتونا كثيراً رغم خسارة اللقب .. الاتحاد السكندري يدعم لاعبي فريق السلة

الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري

دعم الاتحاد السكندري، رجال الفريق الأول لكرة السلة بعد الهزيمة من نادي الزمالك وخسارة لقب دوري السوبر في المباراة النهائية التي أقيمت مساء أمس الاثنين بصالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

ودعمت الصفحة الرسمية للاتحاد السكندري رجال فريق السلة تحت عنوان :" أسعدتونا كثيراً ..  فأنتم مصدر الفخر والسعادة لنا .. و ستظلون دائماً أبطال .. سنعـــود أقوى  ".

وتابعت:"  يظل زعيم الثغر أكثر الفرق المصرية تتويجاً ببطولة الدورى العام لكرة السلة بـــ 15 لقبا منفرداً ".

وتوج الفريق الأول لكرة السلة رجال بنادي الزمالك، بلقب دوري السوبر بعد فوزه على الاتحاد السكندري بنتيجة 84-80 في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم الإثنين بصالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

 

وتفوق الزمالك في الشوط الأول على الاتحاد، حيث شهد الشوط الأول ندية وإثارة بين الفريقين في المباراة الفاصلة المقامة مساء اليوم الإثنين بصالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

 

وانتهت الفترة الأولى بتقدم الاتحاد السكندري 29-25 قبل أن ينهي الزمالك الفترة الثانية والشوط الأول 48-42.

 

وانتهت الفترة الثالثة بتقدم الاتحاد بنتجية 67-62 قبل أن ينهى الزمالك الفترة الرابعة وأحداث الشوط الثاني بالتعادل 73 -73 ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي.

الاتحاد السكندري نادي الزمالك حسن مصطفي كرة السلة الدوري العام بطولة الدورى العام

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