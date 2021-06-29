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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مشروعات النواب تناقش عدم تفعيل مكاتب تسويق التكنولوجيا بأكاديمية البحث العلمي

مجلس النواب
مجلس النواب

ناقشت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، طلب الإحاطة المقدم من النائب احمد بهاء شلبي، حول دور مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا التابع لأكاديمية البحث العلمي، والمنوط به دعم الاحتياجات البحثية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. 


وقال النائب احمد بهاء، مقدم طلب الإحاطة، البحث العلمي في مصر كان يواجه مشكلات في الماضي، ولكن دعم الدولة لموازنة التعليم أزال هذه الازمات المتراكمة، فلابد من أن يتواكب مع الأمر، نشاط ملحوظ لمؤسسات البحث العلمي، وهو مالم يحدث في الحالة التي نحن بصددها. 
وأضاف:" مكاتب تسويق التكنولوجيا، لا أحد يعرف عنها شئ ، سواء في الشارع،  الجامعات، أو القطاع الصناعي، والشركات ، والموقع الخاص بها لا يتم تحديثه". 


وتابع:" هذه المكاتب تم تأسيسها في ٢٠١٥ ، لديها ٥٠ فرع ولها ميزانية محترمة، ولا تقوم بأي نشاط، ولابد من معرفة مخططها في ٢٠٢١ ، والميزانية المخصصة، والعمل علي تفادي ما تعانيه". 
وشدد شلبي، علي أن وجود ٥٠ فرعا لمكاتب تسويق التكنولوجيا علي مدار ٧ سنوات دون جدوي، إهدار للمال العام، ولابد من وقفة جادة، في محاولة للاستفادة منها وحل مشاكلها. 


وأكد ممثل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، علي أن الجهاز داعم للمشروعات القائمة علي الابتكار وريادة الأعمال، ويقوم بتخفيض رسوم التسجيل، في رعاية واضحة منه للإبداع والابتكار، موضحا أن الفترة الحالية ستشهد تعاون مع أكاديمية البحث العلمي في هذا الصدد. 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة


ولفت النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلي أهمية تعاون أكاديمية البحث العلمي، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعمل بروتوكول أو اتفاقية ملزمة لتفادي المشكلات القائمة، وإيجاد إليه تنسيق حتي يستفيد الشباب من توجهات الدولة نحو دعم المشروعات الصغيرة. 
وعلق الدكتور عمرو فاروق، نائب رئيس أكاديمية البحث العلمى، علي طلب الإحاطة، قائلا:" مكاتب تسويق التكنولوجيا بالأكاديمية تعمل بنشاط، و قدمنا أكثر من ٢٠١٤ دورة تدريبية، و ١٤ ملكية فكرية لعدد من الجامعات،ومراكز الأبحاث ، وايضا ٧٠ منحة من المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والتي تنظم الان اون لاين. 


وأوضح نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي، إلي أن تسويق التكنولوجيا ثقافة متراكمة، والأكاديمية تمول مشروعات التخرج للشباب ، وان مكاتب تسويق التكنولوجيا هي الوعاء الأكبر لكل هذا الجهد . 
وأكد نائب رئيس أكاديمية البحث العلمى، علي أن الأكاديمية، تحتاج إلي زيادة التعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في دعم مكاتب تسويق التكنولوجيا. 
وانتقد النائب محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة، عدم وجود تعاون بين جهاز المشروعات وأكاديمية البحث العلمي قائلا:" يبدو أن الجهاز والأكاديمية يعملان في جزر منعزلة، ولن نسمح بذلك ". 
واكد النائب احمد بهاء شلبي، أن مكاتب التسويق التابعة لأكاديمية البحث العلمي، لا تعرف مجتمع الأعمال ولا تتواصل مع الشركات واصحاب المصانع، وهو أمر صعب رغم مرور ٧ سنوات علي تأسيسها".
ورد الدكتور عمرو فاروق، نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي، علي كلمة النائب قائلا :" لدينا ٣٩ عقد تسويق ورضدنا ٧٠٠ تحدي لمجتمع الصناعة". 
وأوصت اللجنة، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأكاديمية البحث العلمي، بعمل بروتوكول تعاون، حتي يتسني للجنة مراقبة مدي جدية التعاون في دعم المشروعات الصغيرة، علي أن يكون البروتوكول جاهز أمام اللجنة خلال ١٠ ايام .

النائب أحمد بهاء شلبي تسويق التكنولوجيا التابع لأكاديمية البحث العلمي البحث العلمي تسويق التكنولوجيا ميزانية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

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