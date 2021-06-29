عزة مصطفى تنعى رجل الأعمال أنسي ساويرس: للفقيد الرحمة

نعت الإعلامية عزة مصطفي رجل الأعمال أنسي ساويرس الذي وافته المنية عن عمر يناهز 91 عاما، موضحا أنه مؤسس شركة أوراسكوم .

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «صالة التحرير»، والذي تقدمه الإعلامية «عزة مصطفي»،: «للفقيد الرحمة ولكم من بعده الصبر والسلوان».

ومن جانبه نعى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، رجل الأعمال الراحل أُنسي ساويرس، الذي وافته المنية اليوم.

وكتب محمد أبو العينين خلال صفحته الرسمية على فيسبوك: « ننعي بمزيد من الأسى والحزن ، رجل الأعمال/ اُنسي ساويرس، مؤسس ورئيس مجموعة أوراسكوم، الذي وافته المنية اليوم».

وتابع محمد أبو العينين: « نتقدم بخالص العزاء والمواساة لأبناء الفقيد، كلٍ من رجل الأعمال/ نجيب ساويرس، ورجل الأعمال/ سميح ساويرس، ورجل الأعمال/ ناصف ساويرس، للفقيد الرحمة، ولكم من بعده الصبر وطول البقاء ».