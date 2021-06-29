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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد عرض بيراميدز 15 مليون جنيه.. حقيقة رحيل عبدالله جمعة عن الزمالك

صدى البلد

كشف الإعلامي كريم خطاب عن موقف الزمالك من التجديد ل عبدالله جمعة نجم الفريق في ظل تردد أنباء عن إمكانية رحيله عن الفريق 

 

وأكد خطاب في تصريحات لقناة “ اون تايم سبورت ” أن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق اعطي الضوء الأخضر للتجديد ل جمعة في ظل حاجه الفريق له 

 

واضاف أن الزمالك خلال الفترة الحاليه يسعى لترتيب أوراقه والتجديد لنجوم الفريق للحفاظ على الاستقرار 

 

وتابع أن الأولوية في الزمالك حاليا هي التجديد ل أشرف بن شرقي نجم الفريق في ظل قرب انتهاء عقده نهاية الموسم المقبل 

 

وأكمل أن عبدالله جمعه تلقي عرضا من بيراميدز بمقابل مادي ١٥ مليون جنيه وهو الرقم الضخم حيث يتقاضي في الزمالك ٣ مليون جنيه 

 

وأضاف أن جمعة أكد رغبته في التجديد للزمالك خاضة وأنه ناديه وبيته الاول 

 

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مفاجأة مدوية حول أزمة مشاركة لاعبي الأهلي في أولمبياد طوكيو

حقيقة قرب رحيل محمود علاء من الزمالك 


ورفض محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عرضا من نادي أهلي جدة السعودي للانتقال إلى صفوفه لمدة موسم على سبيل الإعارة وفضل اللاعب الاستمرار مع القلعة البيضاء.

وكان أهلي جدة قد عرض ضم اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم مقابل 500 ألف دولار يحصل عليها الزمالك بخلاف ما سيحصل عليه اللاعب في الموسم الواحد.

ويعد محمود علاء نجم الزمالك من العناصر الأساسية في صفوف الفريق الأبيض وكان اللاعب عاد مؤخرا من الإصابة بمزق في العضلة الأمامية.

وقرر الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة غدا الثلاثاء على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الأربعاء استعدادا لمباراة غزل المحلة المقرر لها يوم الاثنين المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري.

وفاز الفريق الأبيض على المقاصة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما امس في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري، وسجل أحمد سيد زيزو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثامنة من ركلة جزاء.
رفع الفريق الأبيض رصيده إلى 61 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة، في حين يتوقف رصيد الفريق الفيومي عند 36 نقطة يحتل بهم المركز السابع.

بيراميدز عبدالله جمعة الزمالك أشرف بن شرقي كارتيرون

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