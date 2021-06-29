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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

15 دقيقة.. ألمانيا تتفوق وتستحوذ أمام إنجلترا في ثمن نهائي يورو 2020

صدى البلد

مرت 15 دقيقة من مباراة منتخبي إنجلترا وألمانيا والمقامة بينهما على ملعب ويمبلي، في دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأوروبية " يورو 2020"، والنتيجة تشير للتعادل السلبي بين الطرفين.

استحوذ منتخب ألمانيا على الكرة في بداية اللقاء، وكاد جروتسكا أن يسجل هدف التقدم للألمان في الدقيقة 8، عندما انطلق بهجمة مرتدة صوب مرمى إنجلترا، لكن ديكلان رايس قام بعركلته على حدود منطقة الجزاء، ليتم إشهار البطاقة الصفراء في وجهه واحتساب ضربة حرة للمانشفت.

وسدد هافرتز الضربة الحرة المباشرة، لكنها اصطدمت بالحائط البشري الإنجليزي.

تشكيل ألمانيا

وضم تشكيل المانيا كل من:

في حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: أنطونيو روديجير - ماتس هوملز - ماتياس جينتر

خط الوسط: يوزوا كيميتش - ليون جروتسكا - توني كروس - روبين جوسينس

خط الهجوم: كاي هافرتز - تيمو فيرنر - توماس مولر

تشكيل إنجلترا

وضم تشكيل إنجلترا كل من:

في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع:كايل والكر - هاري ماجواير - جون ستونز

خط الوسط: كيران تريبير - ديكلان رايس - كالفن فيليبس - بوكايو ساكا

خط الهجوم: رحيم ستيرلنج - هاري كين

ويواجه الفائز من مباراة المانيا و انجلترا في الدور ربع النهائي، المنتصر من مباراة منتخبي السويد وأوكرانيا.

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