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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد منطقة بطن البقرة العشوائية بعد إزالتها

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء منطقة بطن البقرة العشوائية بعد إزالتها وتسكين أهلها، حيث استمع مدبولي لشرح حول ما تم تنفيذه في المنطقة من ازالة و تسكين للأهالي وتعويض البعض منهم.

وكان قد ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاسبوعى للمجلس اليوم، لاستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.

وفى بداية الاجتماع، قدم مجلس الوزراء التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصرى العظيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة، مؤكداً أنها ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن، حيث شهد هذا اليوم خروج ملايين المصريين منتفضين ضد قوى الشر والظلام، ليستعيدوا بتلك الثورة هويتهم وينقذوا البلاد من الفوضى والانهيار فى واحدة من أعظم الثورات في التاريخ.

وجدد رئيس الوزراء العهد بأن تواصل الحكومة بذل المزيد من الجهد والعطاء؛ سعياً لدفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات، بما يحقق تطلعات وطموحات المواطنين وتأمين مستقبل الأجيال القادمة، مشيراً إلى أننا نشهد خلال هذه الفترة تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية الكبرى فى مختلف القطاعات.

وهو يُعد انطلاقة حقيقية للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الذى أكد أن ما يتم تنفيذه من مشروعات يؤهلنا لبداية الجمهورية الجديدة، التى نستهدف فيها رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم، وذلك بما يسهم فى إرساء دعائم الاستقرار.

وتطرق رئيس الوزراء إلى الزيارة التاريخية التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى دولة العراق الشقيق، مشيراً إلى أن مصر تعمل على بناء مرحلة جديدة من التعاون سواء في الإطار الثنائي أو الإطار الثلاثي المصري العراقي الأردني، والانطلاق نحو آفاق واسعة من الشراكة الاستراتيجية الممتدة تهدف بالاساس لتعزيز العمل العربي المشترك.

وذلك في إطار مستدام من التكامل الاقتصادي والتعاون الاستراتيجي، خاصةً في ظل التحديات المشتركة التي تواجه الدول الثلاث، مؤكداً أن الاستقبال التاريخى للرئيس السيسي خلال هذه الزيارة إنما يعكس قوة ومتانة العلاقات والروابط بين البلدين الشقيقين، ويؤكد مكانة مصر الاقليمية والدولية. 

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء بطن البقرة

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