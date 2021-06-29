عرض فيلم نساء التضامن في فعاليات منتدي "نوت" بمهرجان أسوان السينمائي الدولي

شهدت جلسات منتدي "نوت" المقام ضمن فعاليات مهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة في الفترة من ٢٤-٢٩ يونيو الجاري عرض فيلم "نساء التضامن" الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي.

تناولت جلسات المنتدى عددًا من القضايا والملفات الهامة التي تعمل عليها وزارة التضامن الاجتماعي في مختلف المجالات سواء في برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" وتمكين الفتيات في دور الرعاية ودور الرائدة الريفية الهام في برنامج "وعي" فضلا عن قرض مستورة بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي وتمكين المرأة اقتصاديا بشكل عام وختاما ملف الغارمات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

وقد أشاد الحضور من مختلف الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني والجمهور بمستوي القضايا التي تتبناها الوزارة ومستوي السرد البصري للقضايا في وقت قصير.

الجدير بالذكر أن المنتدى الذي أدارته الدكتورة عزة كامل رئيس المنتدي شهد مشاركة المخرج مهند دياب مستشار التوثيق المرئي بوزارة التضامن الاجتماعي والذي نوه بدوره عن مكتبة الوزارة الفيلمية علي منصات التواصل الاجتماعي والتي ضمت حتى الآن ٧٥ فيلما تسجيليا قصيرا خلال السنوات الست الماضية.

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