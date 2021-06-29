خالد الجندى: نعيش ثورة تصحيح تضرب المتاجرين بالدين

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الجمهورية الجديدة لمصر تمر الآن بمرحلة الجراحة المعقدة والخطيرة.

وأضاف «الجندى»، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الثلاثاء: «هناك عملية جراحية شديدة التمرس والتمكن يقوم بها المسؤولون في هذا البلد للقضاء على التجارة في الدين والادعاء الديني والتمسح بمسوح الطيبين والصالحين من أجل ابتزاز الناس والبسطاء والعوام من الناس».



وتابع: «الاتجاه الذي نحن فيه يؤكد أن هناك ثورة تصحيحية في كافة المحالات تضرب بيد من حديد على التجارة باسم الدين والنصب والاحتيال باسم الدين وبأسماء المشايخ الصالحين والكتب التراثية والسلفية، هذه الجمهورية بداية تساقط الأوثان البشرية».

وواصل: «في طريق التصحيح لن يكون هناك مجال لاستغلال أموال الناس بالباطل وسرقة مقدرات الشعب باسم الدين لا مجال للتجارة بالآثار والتلاعب بصناديق النذور والأضرحة، لا مجال لاستغلال الطرق الصوفية للاندساس بين شرفاء المتصوفة لأكل أموال الناس».



واستطرد: «لا مجال لاستغلال الغيبيات، وأتعجب من صمت العلماء إلى أن سلموا الناس إلى هذه الفوضى المعلوماتية، هناك تجارة في الدين بكل اتجاه، هناك من يتاجر بالنقاب واللحية من أجل تحزيب الناس حتى تطورت المساءل وتحولت إلى تفكيك المجتمع».

ثورة 30 يونيو

من جهته تقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الثامنة لؤ.

وبهذه المناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، أكد الأزهر ضرورة استمرار الاصطفاف الشعبي المصري، وتكاتفه خلف قيادته الحكيمة، وقواته المسلحة الباسلة، ومؤسساته الوطنية الرشيدة، وبخاصة بعد ما وضح للعيان من قوة الدولة المصرية وقدرتها على مواجهة التحديات، وتحقيق الكثير من الآمال، والحفاظ على مقدرات الشعب ومكاسبه.

ودعا الأزهر شعب مصر؛ أفرادا ومؤسسات، إلى بذل المزيد من الجهد والعمل والمثابرة من أجل رفعة الوطن، داعيًا المولى -عز وجل- أن يديم على مصرنا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء وأن يحفظ أهلها من كل مكروه وسوء.