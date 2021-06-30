اقتصاد الامارات.. سيدات أعمال دبي يستعرض ممارسات الاندماج في التشييد والبناء

نظم مجلس سيدات أعمال دبي بالتعاون مع "The BIG 5" ندوة إلكترونية متخصصة حملت عنوان "دور التنوع والاندماج لتغيير وتحسين قطاع التشييد والبناء"، شملت جلسة نقاشية حضرها عدد من المشاركين والمهتمين والمتخصصين.

وتأتي الندوة ضمن سلسلة منتديات الأعمال التي ينظمها مجلس سيدات أعمال دبي لتسليط الضوء على مواضيع الساعة، وتفعيل تحفيز المرأة في القطاعات الاقتصادية، وتسريع مسيرة تمكينها في مجتمع الأعمال، وتزويد سيدات ورائدات الأعمال بالمعارف والمهارات لتطوير خبراتهن.

وشهدت الندوة الإلكترونية جلسة نقاشية شارك فيها كل من لويس كولينز، رئيس الهندسة والطاقة في " جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا JLL MENA"، وسينثيا كوربي، شريك والرئيس التنفيذي لعمليات التدقيق والضمان الإقليمي، وقائد مسؤول عن التشييد والبناء بالشرق الأوسط في شركة "ديلويت الشرق الأوسط Deloitte Middle East"، والدكتورة ريم صابوني، الأستاذ المشارك في الهندسة المدنية في جامعة أبوظبي ..وأدار الجلسة ماركوس تايلور، الرئيس التنفيذي لشركة " فيفث إيدج FIFTHEDGE".

وناقشت الندوة كيفية جذب المهارات الشابة والمحافظة عليها في قطاع التشييد والبناء واستقطاب مهارات غير متخصصة بقطاع التشييد، والدروس المستفادة من القطاعات الاقتصادية الأخرى، وكيف يمكن لإجازات الأمومة والأبوة أن تلعب دوراً في الوصول لبيئة عمل متوازنة، وتساعد الشركات في الحفاظ على أفضل المواهب، وتساهم في تعزيز التكافؤ بين الجنسين وتحسين الإنتاجية الاقتصادية.

وألقت سعادة الدكتورة رجاء عيسى صالح القرق، رئيس مجلس سيدات أعمال دبي، كلمة افتتاحية خلال الندوة، أشارت فيها إلى أن التنوع والاندماج يجب أن ينظر إليهما كاستراتيجية طويلة الأمد نظراً لأهميتهما في بيئة العمل المتغيرة والمتجددة، لافتةً إلى أنه بحلول العام 2025، 75% من القوى العاملة حول العالم ستكون من جيل الألفية، الذي سيتخذ قرارات مسؤولة ستؤثر على ثقافات العمل وحياة الناس، وهو الجيل الذي يمتلك رؤية مميزة ومعرفة عميقة فيما يتعلق بالتنوع والاندماج.

وأوضحت سعادة القرق أنه من أجل تطوير حلول مبتكرة لتعزيز استراتيجيات التنوع والاندماج في المؤسسات، ينبغي على الشركات العمل المكثف لفهم المسائل والتحديات التي تعترض طريق تطبيق هذه الاستراتيجيات، واعتماد المرونة والابتكار، ونماذج جديدة تأخذ بالاعتبار متغيرات السوق والمراحل القادمة، مشيرة إلى أن تبادل الخبرات جزء أساسي من هذه الجهود لتحقيق الأهداف.

وشددت على الدور المهم الذي يلعبه مجلس سيدات أعمال دبي في تحسين ممارسات المساواة بين الجنسين في المجتمع، وتشجيع المرأة على القيام بدورها البنّاء في مسيرة التنمية المستدامة، لافتةً إلى أن مبادرات وبرامج وفعاليات المجلس تعتمد على مقاربات شاملة لدعم سيدات الأعمال في كل مجالات العمل من التواصل إلى التعليم والتطوير المهني وريادة الأعمال والابتكار.