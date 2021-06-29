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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزيرة الهجرة: رجل أعمال بالخارج طلب تطوير قرية بسوهاج ضمن مبادرة الريف

نبيلة مكرم
نبيلة مكرم

قالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه سيتم عمل فعالية عبر زوم للمصريين المقيمين في الولايات المتحدة وكندا لجمع تبرعات لـ مبادرة الريف المصري، موضحة أن هناك رجل أعمال يريد تطوير قرية بمفرده وتحويلها إلى قرية نموذجية وتم اختيار إحدى قرى محافظة الفيوم.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المصريين في الخارج يتابعون المبادرات الرئاسية التي يتم إطلاقها للتخفيف عن المواطنين والموجهة للقرى الأكثر احتياجًا، موضحة أن وزارة الهجرة تعمل على التواصل مع أبناء مصر بالخارج للاستفادة من خبراتهم وإشراكهم  في المبادرات الرئاسية.

وأضافت، أن مبادرة تطوير الريف المصري لمست قلوب المصريين في الخارج، الغيورين على وطنهم والحريصين على تطوير القرى التي نشئوا فيها.

وأشارت، إلى أن هناك رجل أعمال طلب تخصيص قرية بسوهاج لتطويرها بمفرده وتحويلها إلى قرية نموذجية.

وأكدت، المصريين في الخارج يتابعون المبادرات الرئاسية التي يتم إطلاقها للتخفيف عن المواطنين والموجهة للقرى الأكثر احتياجًا.


وتابعت ، أن وزارة الهجرة تعمل على التواصل مع أبناء مصر بالخارج للاستفادة من خبراتهم وإشراكهم  في المبادرات الرئاسية.


وأضافت، أن مبادرة تطوير الريف المصري لمست قلوب المصريين في الخارج، الغيورين على وطنهم والحريصين على تطوير القرى التي نشئوا فيها. 


وأكدت أنه سيتم عمل فعالية عبر زوم للمصريين المقيمين في الولايات المتحدة وكندا لجمع تبرعات لمبادرة الريف المصري، موضحة أن هناك رجل أعمال يريد تطوير قرية بمفرده وتحويلها إلى قرية نموذجية وتم اختيار إحدى قرى محافظة الفيوم.


وأشارت ، إلى أن هناك رجل أعمال طلب تخصيص قرية بسوهاج لتطويرها بمفرده وتحويلها إلى قرية نموذجية.


واستطردت، أن الطلاب المصريين الدارسين بالخارج ينقلون جهود التنمية التي تشهدها مصر والإنجازات التي تمت إلى دول العالم، كما أن هناك مجموعة من الطلاب نظموا وقفات سلمية في عدد من الدول مثل أمريكا وألمانيا، وذلك دعما لحق مصر في مياه النيل. 

عزة مصطفي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم وزارة الهجرة عبر زوم الطلاب المصريين الدارسين بالخارج

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