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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

زباينه الليثي ونجوم مسرح مصر.. حكاية طربوش «عم سعيد» مع الجبنة القديمة بالسيدة زينب

صدى البلد

بعربة صغيرة في أعرق أحياء محافظة القاهرة، تحديدا بمنطقة السيدة زينب، يقف عم سعيد الشهير بـ "أبو طربوش"، يبيع أكلة شعبية محببة لفئات كثيرة من المصريين، الجبنة القديمة "المش"، يلقى شهرة واسعة ويقبل عليه عدد كبير من الزبائن أبرزهم نجوم الفن.

سعيد عبد الخالق، رجل خمسيني العمر، يملئ وجهه ابتسامة الرضا، يقف بحي السيدة منذ حوالي عشرين عاماً، وتميز بابتكاره لساندوتش يجمع بين المش والبيض والطحينة، ليكون المزيج المفضل لكل زبائنه من كل حدب وصوب، لمذاقه المميز وسعره المناسب.

ويجذب مظهره الغريب للبعض عدد كبير من المارة، حيث يرتدي طربوش أحمر هو وكل العاملين معه من ابنائه، وذلك رغبة منه في احياء الزمن الجميل، وأصالة العصر القديم، وقال: " الطربوش دا سر شهرتي، الناس بتحب حاجات زمان، وبيلاقوا عندي أكل وجو زمان".

وعن سر الخلطة المحببة للزبائنه، أوضح عم سعيد أنه يحرص على تقديم ساندوتش متكامل العناصر وشهي المذاق، ولا يبخل بتقديم سر مهنته للشباب المبتدئ ليشجعهم على الكسب الحلال، ويرى أن رزقه وحب الناس له من عند الله، فيعد من أشهر معالم السيدة زينب بعربته المتواضعة.

ويبيع عم سعيد أطباق المش بالبيض والساندوتشات بأسعار مناسبة وبسيطة، تبدأ بال ٢ جنيه، ويقبل عليه زبائن كثيرة من أهال السيدة وخارجها، ومن أشهر زبائنه: الفنان محمود الليثي، ونجمة مسرح مصر ويزو، وحسن الرداد، وعبد الرحمن أبو زهرة، وغيرهم الكثير.

ويرفض عم سعيد أن يكون له أجازة اسبوعية، ويجد ذاته بالوقوف على عربة المش وسط زبائنه وأهله، ويتواجد يومياً من الساعة الثامنة صباحا وحتى السادسة مساءً، بكل حب ورضى وبشاشة للعمل، ويصطحب ابنائه معه واخوات زوجته.

ويكفيه البركة في الرزق، ورضا الله عنه وحب الناس، ويستمر في عمله ويحلم بأن يطور العربة يوماً ما إلى أن تصبح محل كبير بالسيدة زينب، ولكن رزقه على قدر دخله، لكنه بكل رضا يواصل السعي ويتمنى الخير في القادم.

سعيد طربوش ابو طربوش الجبنة القديمة أكلات شعبيه حى السيدة زينب نجوم الفن ومسرح مصر

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