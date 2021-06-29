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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ستيرلنج يتقدم لـ إنجلترا بهدف نظيف في شباك ألمانيا

صدى البلد

تقدم منتخب إنجلترا على نظيره الألماني بهدف نظيف المقامة بينهما على ملعب ويمبلي، في دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأوروبية " يورو 2020"

هدف إنجلترا جاء في الدقيقة 75 عن طريق رحيم ستيرلنج من متابعة للتمريرة العرضية التي أرسلها لوك شاو من الجهة اليسرى.

وتصدى جوردان بيكفورد لفرصة خطيرة لألمانيا، عندما سدد هافرتز كرة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 48، لكن الحارس الإنجليزي أظهر براعته وأخرج الكرة لضربة ركنية.

واستحوذ لاعبو المنتخب الألماني على الكرة نسبيًا مع بداية الشوط الثاني، لكن أي من المرميين لم يتم تهديده في ظل صلابة دفاع المنتخبين.

وفي الدقيقة 69، أجرى المدربان أولى التغييرات، فقام ساوثجيت بالدفع بجاك جيراليش بدلًا من بوكايو ساكا، فيما أشرك لوف سيرجي جنابري بدلًا من تيمو فيرنر.

 

واستحوذ منتخب ألمانيا على الكرة في بداية اللقاء، وكاد جروتسكا أن يسجل هدف التقدم للألمان في الدقيقة 8، عندما انطلق بهجمة مرتدة صوب مرمى إنجلترا، لكن ديكلان رايس قام بعركلته على حدود منطقة الجزاء، ليتم إشهار البطاقة الصفراء في وجهه واحتساب ضربة حرة للمانشفت.

 

وسدد هافرتز الضربة الحرة المباشرة، لكنها اصطدمت بالحائط البشري الإنجليزي.

 

وتصدى مانويل نوير حارس مرمى المنتخب الألماني، لتسديدة قوية أطلقها رحيم ستيرلنج من خارج منطقة الجزاء بباطن قدمه اليمنى، ليخرجها لضربة ركنية في الدقيقة 16.

 

وتحول الاستحواذ بعد ذلك لصالح المنتخب الإنجليزي، وسط تراجع من المنتخب الألماني.

 

وتحصل ماتياس جينتر مدافع منتخب ألمانيا على البطاقة الصفراء في الدقيقة 25 بعد دفعه لـ لوك شاو.

 

وفي الدقيقة 27، أهدر هاري ماجواير فرصة تسجيل هدف التقدم لإنجلترا، عندما أرسل له تريبير كرة عرضية من الجهة اليمنى، ليقابلها برأسه، لكن تسديدته ضلت طريق الشباك.

 

وفي الدقيقة 34، أهدر تيمو فيرنر أخطر فرص اللقاء لمنتخب ألمانيا، عندما انفرد بمرمى إنجلترا بعد تلقيه تمريرة رائعة من هافرتز، لكن بيكفورد تصدى لتسديدته محافظًا على نظافة شباك الإنجليز.

 

واستمر تناقل الكرات في منتصف الملعب،وفي الدقيقة الأخيرة، أهدر هاري كين فرصة خطيرة لإنجلترا، بعدما قام بمراوغة نوير، لكن هوملز شتت الكرة،  لينتهي الشوط الأول بدون أفضلية لمنتخب سواء بالنتيجة أو بالأداء. 

 

تشكيل ألمانيا

وضم تشكيل المانيا كل من:

في حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: أنطونيو روديجير - ماتس هوملز - ماتياس جينتر

خط الوسط: يوزوا كيميتش - ليون جروتسكا - توني كروس - روبين جوسينس

خط الهجوم: كاي هافرتز - تيمو فيرنر - توماس مولر

تشكيل إنجلترا

وضم تشكيل إنجلترا كل من:

في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع:كايل والكر - هاري ماجواير - جون ستونز 

خط الوسط: كيران تريبير - ديكلان رايس - كالفن فيليبس - لوك شاو -  بوكايو ساكا 

خط الهجوم: رحيم ستيرلنج - هاري كين

ويواجه الفائز من مباراة المانيا و انجلترا في الدور ربع النهائي، المنتصر من مباراة منتخبي السويد وأوكرانيا.

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