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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد التاجي يشيد بإنجازات السيسي.. ويتحدث عن بنت البلد

محمد التاجي
محمد التاجي

أشاد الفنان محمد التاجي بالتطورات التي طرأت على مصر خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن معالم منطقة سكنه تغيرت بعد تطور الطرقات في سنوات قصيرة.

وقال محمد التاجي خلال استضافته ببرنامج "بنت البلد" التي تقدمها الفنانة نشوى مصطفى عبر شاشة قناة "صدى البلد 2"، الرئيس السيسي أحدث العديد من الإنجازات في وقت قياسي، فملامح منطقتي السكنية تغيرت كثيرًا.

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وأضاف: "بتوه في منطقتي من التطورات اللي في البلد، يلاقي كباري وطرق جديدة كتير، ودا إنجاز يُحسب للرئيس السيسي".

وعن مفهوم بنت البلد، تابع التاجي، بنت البلد هي مَن تصون أسرار منزلها وتساند زوجها، مشيرًا إلى أن والدته بنت بلد فهي لم تفشي يومًا بأسرار منزلها، وساعدت والدي في بداية حياته، حيث باعت ذهبها لمساندته في إنشاء مشروعه.

برنامج "بنت البلد" يذاع على شاشة قناة "صدى البلد 2" من يوم الاثنين إلى الخميس من كل أسبوع، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

 

مسلسل ملوك الجدعنة

من جهة أخرى، قال الفنان محمد التاجي، إن تصوير مسلسل "ملوك الجدعنة" كانت صعبة خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه تعرض للإصابة بالفيروس ومن بعده أصيب حوالى ١٢ فرد اخرين من فريق العمل.

وأضاف "التاجي"، خلال تصريحاته لموقع “صدى البلد” أن ردود الأفعال على المسلسل كبيرة وغير متوقعة، مؤكداً أن شخصية سيد حرفوش كانت قريبة من الناس.

وأشار محمد التاجى ، إلى أنه لم يحصد هذا الكم من النجاح منذ مسلسل " البشاير " على الرغم من كم النجاحات التى تعرض لها فى حياته ، ولكن "سيد حرفوش " اصبحت شخصية قريبة من قلوب الناس جداً.

وتابع محمد التاجي، أنه يمتلك بنتين ويخاف عليهم ويحبهم بدرجة حب سيد حرفوش لبناته ، منوهاً أن كان هناك تسرع إلى حدًا ما فى الحكم على المسلسل فى البداية واتهم بأنه يروج للبلطجة ، ولكن بكل صراحة الحارة الشعبية المصرية تضم هذه الفئات من الناس بالفعل.

وأكد محمد التاجي، أن الناس تعرض لانطباع أول خاطئ عن المسلسل ، ولكن هو صاحب فكرة وهدف ، على عكس بعض الافلام مثلا التى تقوم بشكل كامل على البلطجة فقط وتحصد أرقام هائلة من المشاهدة والأرباح.

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