مواعيد إعلان نتائج امتحانات الترم الثاني بحقوق عين شمس .. وكلية البنات تعلن تعليمات مهمة بشأن شهادة التخرج

_ عميدة بنات عين شمس تكشف لـ صدى البلد مواعيد إعلان نتائج الترم الثاني



_ بنات عين شمس تعلن تعليمات مهمة بشأن شهادة التخرج



_ مواعيد إعلان نتائج امتحانات الترم الثاني بحقوق عين شمس



_جامعة عين شمس تكرم أستاذين بكلية الألسن لحصولهما على الجائزة التقديرية



قال الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس انه سوف يتم الاعلان عن نتائج الفصل الدراسي الثاني للفرق النهائية بدءا من منتصف يوليو القادم .

وأكد عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس خلال تصريحاته لصدي البلد انه سوف يتم الاعلان عن نتائج باقي الفرق تباعا منوها الى ان الاولوية لطلاب الفرق النهائية لجميع الشعب .

وأوضح أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني تسير بشكل طبيعي دون اي معوقات مشددا علي تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية اثناء فترات الامتحانات .

كما نشرت كلية الحقوق جامعة عين شمس، فيديو؛ لتوضيح طريقة جديدة للدفع الإلكتروني للمصروفات عن طريق كروت الدفع، ويمكن للطلاب مشاهدة الفيديو من خلال هذا اللينك اضغط هنا .

قالت الدكتورة رقية شلبي عميدة كلية البنات جامعة عين شمس إن طالبات الفرقة الرابعة من شعب آداب ( عام- انتساب) وتربية الذين لم يتمكنوا بمحو أمية فرد واحد على الأقل لن يحصلوا علي شهادة التخرج الا بعد محو امية العدد المسموح لهم .

وأكدت شلبي خلال تصريحاتها لصدي البلد على التوجه لوحدة محو الأمية بالكلية بالمبنى الأدبي جانب قاعة المؤتمرات يوميا من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا عدا أيام الجمعة والسبت للاستفسار وتقديم المساعدة للطالبات .

وأكدت الدكتورة رقية خلال تصريحاتها لـ صدى البلد، ، إن امتحانات الفصل الدراسي الثاني تسير بشكل طبيعي دون أي معوقات مؤكدة أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج الفرقة الرابعة خلال أسبوع .

وتابعت عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الثانى للفرق الأولى الثانية والثالثة قبل منتصف يوليو القادم.

وأوضحت أن الكلية توفر كل ما يلزم لتحقيق أكبر قدر من التعقيم والتطهير للجان بين فترات الامتحانات مع التشديد على ارتداء جميع أعضاء عملية الامتحانات للكمامة وجاهزية المركز الطبي ، والتأكد من تهوية اللجان وأيضا حجرات الكنترول الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وأكدت عميدة كلية البنات عين شمس أنه يتم تعقيم مستمر لأماكن الامتحانات والمسارات قبل الامتحانات، كما يتم عقد الامتحانات فى أماكن جيدة التهوية، إلى جانب وجود مسافة امنة بين ديسكات الطلاب أثناء الامتحانات مع توفير مطهرات اليد فى جميع اللجان والكنترولات، وتخصيص غرفة للعزل بالكلية أثناء فترة الامتحانات، وقيام الطلاب بوضع أوراق الإجابة فى الصناديق المخصصة لها.

وأشارت إلى أن أي طالبة تشعر بأعراض مرضية خاصة بكورونا عليها عدم الحضور إلى الكلية مع وجود ما يثبت ذلك من أحد مستشفيات جامعة عين شمس لحفظ حقها، مطالبة بضرورة اتباع الخطوات التي يتم تعريفها للطالب بمستشفى الجامعة لقبول العذر الطبي للطالب.

كما كرم مجلس جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور محمود المتيني، والدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث، أستاذين متفرغين بكلية الألسن، بمناسبة حصولهما على جائزة عين شمس التقديرية في مجال العلوم الاجتماعية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

قامت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، نيابة عن رئيس الجامعة، بتسليم شهادات التقدير لكل من الدكتور باهر الجوهرى، الأستاذ المتفرغ بقسم اللغة الألمانية بالكلية، و الدكتور محمد رجب الوزير، الأستاذ المتفرغ بقسم اللغة العربية بالكلية.

وخلال كلمتها أكدت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، أن الحياة الأكاديمية رحلة بحثية يجوب خلالها الباحث منذ تخرجه من الجامعة في مختلف مناحي الحياة المتعلقة بتخصصه، ليقوم بإستخدام التفكير العلمي الصحيح باستنتاج نتائج جديدة تضيف إلى الأجيال القادمة ثراء بحثيا يساعدهم على استكمال رحلتهم البحثية في المستقبل، مشددة على أن الإرث الحقيقي الذي يتركه الأستاذ للباحثين الشباب هو أعظم عمل يقوم به الإنسان.

وتابعت حديثها مشيرة إلى أن الأعمال البحثية التي يقدمها الاستاذ تسهم في رفع التصنيفات العالمية لجامعته، لتحتل الجامعة بسواعد أساتذتها الكبار مكانتها المرموقة وسط الخريطة العالمية للبحث العلمي في مختلف المجالات، لذلك فتحرص جامعة عين شمس على تكريم كوادرها البشرية و علمائها الذين كرسوا حياتهم لبناء سمعة عالمية للجامعة في الأوساط العالمية، مشددة على أن جامعة عين شمس لا تألو جهدًا في دعم كل أبنائها لتحفيزهم و دعمهم في حياتهم العملية لبناء مستقبل علمي مشرق يليق بسمعة منارة علمية عالمية كجامعة عين شمس.

و جاء التكريم لأستاذة ألسن عين شمس، تكريمًا لمسيرتهما العلمية الكبيرة، حيث شغل الدكتور باهر الجوهرى، الأستاذ المتفرغ بقسم اللغة الألمانية، بكلية الألسن جامعة عين شمس، منصب الملحق الثقافي لجمهورية مصر العربية في ألمانيا الاتحادية، وتقلد العديد من المناصب منها عميد كلية اللغات والترجمة جامعة 6 اكتوبر، ووكيل كلية الألسن جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، ورئيس قسم اللغة الألمانية بكلية الألسن جامعة عين شمس.

وقدم خلال مسيرته العلمية إنجازات كبيرة في مجال الأدب النمساوي، حيث عمل على نشر الأدب النمساوي من خلال عمله كأستاذ جامعي وباحث في العديد من الجامعات بمصر والنمسا مثل جامعة سالزبورج وجامعة فيينا، و حصل على وسام الشرف النمساوي من رئيس جمهورية النمسا الاتحادية في العلوم والفنون من الدرجة الأولى في يوليو 2009، ويعتبر وسام الشرف النمساوي للعلوم والفنون من الدرجة الأولى هو ثاني أعلى وسام تمنحه جمهورية النمسا تقديرًا للجهود المبذولة في مجال العلوم والفنون ويقوم رئيس النمسا بمنح هذا الوسام بناء على طلب الحكومة الاتحادية.

أما أ.د. محمد رجب الوزير، الأستاذ المتفرغ بقسم اللغة العربية بكلية الألسن جامعة عين شمس، و عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة، والمدير السابق لوحدة رفاعة للبحوث وتنمية المعلومات اللغوية والترجمة بكلية الألسن، فقد وضع نظرية جديدة كاملة لأزمنة الأفعال والأسماء العربية في ضوء سياقات نصوص عربية متنوعة لم تكن شريحة مألوفة لدى النحاة واللغويين، وهي أول دراسة يقوم بها عربيٌّ على المستويين: النظري والتطبيقي في هذا المجال. وقد كشف فيها عن أن المصدر الصريح يدل في ضوء سياق النص القرآني على سبعة أزمنة، هي: ما قبل الماضي، والماضي، وما بعد الماضي، والحال، وما قبل المستقبل، والمستقبل، وما بعد المستقبل.