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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بحوث الصحراء: تكلفة استصلاح الفدان الواحد 200 ألف جنيه

صدى البلد

قال الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، إن الـ 7 سنوات الأخيرة شهدت طفرة كبيرة فى القطاع الزراعي، موضحًا أنه قبل ذلك كان الجميع يعمل فى جزر منعزلة.


وأضاف رئيس مركز بحوث الصحراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، أن مشروعات الدلتا من المشروعات الواعدة، وذلك لجودة الأرض و المناخ، والبنية التحتية، وقربها من الموانئ، و المطارات.


ولفت رئيس مركز بحوث الصحراء، إلى أن تكلفة الفدان الواحد 200 ألف جنيه، من أجل أن يكون صالح للزراعة، ولذلك الدولة تنفق الكثير من الأموال من أجل توفير السلع للمواطنين.

 


 

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الزراعة: العفن الهبابى مرض يتواجد منذ زمن


قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن العفن الهبابى مرض يتواجد منذ زمن، ولدينا خبرات عديدة فى التعامل مع هذا المرض، منوها بأن جميع المزارعين لديهم الية التعامل معه، كاشفا أن يتم إتخاذ جميع الإجراءات العلاجية والوقائية فور تواجد أى إصابة، معقبا "نقدم النصح والإرشاد للمزارعين للتعامل مع أى إصابات للمحاصيل الزراعية".

 

وأضاف محمد  القرش ، أنه يوجد تكاتف كبير من الوزارة للمزارعين، وذلك لتقديم المساعدة لهم فى تقديم أفضل ما لديهم خلال موسم المانجا لهذا العام، ولفت أن الدولة المصرية تتميز فى زراعة المانجو، كما أن العديد من دول العالم تهتم بالمانجا المصرية و جودتها وقيمتها العالية.

 

وأشار محمد القرش، إلى أن السبب في العفن الهبابى التى يحدث للمحاصيل الزراعية هو وجود التغيرات المناخية، وارتفاع درجات الحرارة، التى تؤثر بشكل كبير في المانجا، مضيفا أنه يوجد العديد من الإجراءات التى تحمى إنتاجية المزارعين أثناء زراعتهم أشجار المانجو.

 

وأضاف محمد القرش ، أن بداية موسم المانجا بأسعار من 10 لـ 14 جنية تكون من أفضل الأسعار، مما يدل على توافر المنتج واستقرار فى الأسعار، مشيرا إلى أنه يوجد أماكن عديدة لزراعة المانجو في الدولة، وتكون بدائل لبعض الأشجار والمزارع المصابة.

 

وأوضح القرش ، أن الدولة المصرية الآن بها 9.4 مليون فدان يتم زراعتها وخلال أشهر سنقوم بزراعة مليون فدان وهذا يعتبر أكثر من 15 % من الذى زرعته مصر سابقا مشيرا الى ان مشروع الدلتا الجديدة ستعمل على تحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري  وسيزيد من حجم الصادرات .

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