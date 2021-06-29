بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس السيامة الإنجيلية للشماسين عادل

ترأس صباح اليوم الثلاثاء، الموافق ٢٩ يونيو، صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، بمشاركة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، القداس الإلهي للسيامة الدياكونية، للشماسين أسامة أنيس باسم "الشماس فرنسيس"، وعادل جرجس باسم "الشماس بولا"، وذلك بكنيسة القديسة تريزا بالمحلة الكبرى.

شارك في الاحتفال الأب برنابا فانوس، راعي الكنيسة، والقائم بأعمال منطقة الدلتا، والقمص مرقص يوسف، راعي كنيسة القديس بطرس والقديس بولس بكنيسة أسيوط الجديدة، ومدير مكتب العدالة والسلام، والأب بسكوالي، سكرتير غبطة البطريرك، ولفيف من كهنة الإسكندرية، والقاهرة، والدلتا، بمشاركة الشمامسة، وشعب كنيسة المحلة والعديد من أبناء الكنائس بالدلتا.

الجدير بالذكر أن السيامة الدياكونية هي أول درجة في سر الكهنوت المقدس، ويُسمح فيها للشماس بالوعظ، وإعطاء المناولة المقدسة، والعديد من الخدمات الأخرى.