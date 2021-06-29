الأهلي يجري مسحة طبية استعدادًا لمباراة بيراميدز

أجري الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية اليوم قبل انطلاق المران الذي أقيم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة بيراميدز في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز المقرر لها يوم الخميس المقبل.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية اليوم قبل المران.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق أمس.

وأغلق الجهاز الفني للأهلي ملف بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد التأهل لنهائي البطولة على حساب فريق الترجي التونسي، وبدأ الفريق التركيز في مواجهات بطولة الدوري الممتاز التي تبدأ بمواجهة بيراميدز.