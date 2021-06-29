عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأنبا باسيليوس يلتقي بمسئولي وأعضاء مكتب العمل الإيبارشي

الأنبا باسيليوس يلتقي
الأنبا باسيليوس يلتقي بمسؤولي وأعضاء مكتب العمل الإيبارشي

ذكر المكتب الإعلامي لإيبارشية المنيا، أن صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك اجتمع اليوم الثلاثاء، الموافق التاسع والعشرين من يونيو الجاري، مع مسؤولي وأعضاء مكتب العمل الإيبارشي، وذلك بدير القديسة حنة بالمنيا الجديدة.

جاء ذلك بحضور الأب بولس نصيف، مسؤول المكتب، بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، كما تفقد نيافته فريق العمل واطمئن على أحوالهم الشخصية، وجودة سير العمل. واختتم الزيارة بالصلاة معهم.

الجدير بالذكر أن هذه اللقاءات تأتي في إطار متابعة نيافة المطران لكافة المكاتب الخدمية التابعة للإيبارشية.

الأب بولس نصيف المكاتب الخدمية التابعة للإيبارشية الصلاة دير القديسة حنة الأنبا باسيليوس

ترشيحاتنا

وزير التعليم يكشف نظام تنسيق الجامعات بعد تطبيق امتحانات الثانوية العامة الجديدة

سعر الذهب فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021

نشرة المرأة والصحة: أعراض الفطر الأخضر.. مرضى كورونا أكثر عرضة لشلل نصفي

أسباب صيام العشر الأوائل من ذي الحجة .. 8 أمور تجعلك تصومها

وزير التعليم يزف أخبارا سارة لـ طلاب الدبلومة الأمريكية في مصر

كيف حارب البرلمان مخاطر تطبيق التيك توك بعد قضية حنين حسام؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توفي منذ يومين.. لماذا أجلت عائلة أنسي ساويرس إعلان خبر الوفاة؟.. تفاصيل

وزير التعليم يكشف تفاصيل الشكل النهائي لـ امتحانات الثانوية العامة

دولة عربية تحصل على 100 مليون دولار لمواجهة كورونا

الأهلي يعلن غياب وليد سليمان لمدة شهر

تاكيس جونيس يقترب من تدريب بيراميدز خلفا لـ أروابارينا

الكاف يقترب من نقل نهائي دوري أبطال أفريقيا من المغرب

السعودية تبدأ تلقيح الأطفال ضد كورونا

رسميا .. إقالة أروابارينا المدير الفني لـ بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 3 آلاف سنة.. اكتشاف رفات أقدم ضحية لسمكة قرش ..صور

فعل غريب.. بائع فاكهة يلقي بالبطيخ في الهواء والسبب صادم.. شاهد

دب الماء أقوى مخلوق على الأرض.. طوله 1 مللي ويمكنه العيش في الفضاء|فيديو

7 آلاف سنة.. اكتشاف أثري داخل كهف في السعودية |صور

فيديو

فيديو جراف.. ماذا قدم موسيماني أمام كايزر تشيفر.. نتائج متفائلة

فيديوجراف.. القبض على رجل الأعمال حسن راتب ..علاقته بنائب الجن

فيديوجراف.. رد حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب على التسجيل الصوتي المسرب

أول رادار مصري| القوات المسلحة تستعرض إمكانيات الدفاع الجوي بمناسبة عيدها

المزيد

ساحة رأي

رانيا الفولي تكتب: «سقوط حنين» (1)

د. علاء الشال يكتب: المجالس بالأمانات

محمد أبوزيد محمد يكتب: بين فستان ونقاب.. يا قلب لا تحزن !

د. خالد بارود يكتب: مصر الجديدة بعيون فلسطينية

أحمد فهيم يكتب: «جاويش»

نرمين الشال تكتب: حنين ومودة.. واستهداف الصغار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

هويدا دويدار

انتهاك منصات التواصل للقيم المجتمعية

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع البلوكتشان الدولى

ريهام مازن

تجريم الختان.. انتصار للمرأة المصرية

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

اﻟﻤﺰﻳﺪ