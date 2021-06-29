الأنبا باسيليوس يلتقي بمسئولي وأعضاء مكتب العمل الإيبارشي

ذكر المكتب الإعلامي لإيبارشية المنيا، أن صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك اجتمع اليوم الثلاثاء، الموافق التاسع والعشرين من يونيو الجاري، مع مسؤولي وأعضاء مكتب العمل الإيبارشي، وذلك بدير القديسة حنة بالمنيا الجديدة.

جاء ذلك بحضور الأب بولس نصيف، مسؤول المكتب، بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، كما تفقد نيافته فريق العمل واطمئن على أحوالهم الشخصية، وجودة سير العمل. واختتم الزيارة بالصلاة معهم.

الجدير بالذكر أن هذه اللقاءات تأتي في إطار متابعة نيافة المطران لكافة المكاتب الخدمية التابعة للإيبارشية.