تأثير الموسيقى فى الانتاج العلمى.. دورة تدريبية بجامعة حلوان 11 يوليو

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر يوليو 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.



ومن هذه الدورات التدريبية دورة تدريبية حول تاثير الموسيقى فى الانتاج العلمى الساعة التاسعة صباحا حتى 2 ظهرا بدار الضيافة بحرم الجامعة بعين حلوان يومي 11 و 12 يوليو 2021.



وتقام هذه الدورة بدار الضيافة بجامعة حلوان وسط اجرائات احترازية من كورونا .



وأشار مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان، إلى أنه على المهتمين بالدورات التدريبية من العاملين بالجامعة بمتابعة صفحة المركز على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك لمعرفة خريطة الدورات الشهرية وطرق الحجز .

ويتم يتم تنفيذ هذه الدورات تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز .



جدير بالذكر أنه أعلن الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان عن استمرار حملة التطعيم بلقاح كورونا وتوافره لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، بالتعاون مع المسؤولين بوزارة الصحة، تحت إشراف الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما تم توفير جرعات من لقاح كورنا لطلاب كليات القطاع الطبى بالجامعة و هم كليات " الطب ، الصيدلة ، التمريض "، وتخصيص مقرات داخل الجامعة لتقديم اللقاح بالتنسيق مع وزارة الصحة وذلك في الصالة المغطاة، وكذا في قاعة كبيرة بالمبنى الرئيسي لإدارة الجامعة .