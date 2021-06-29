تحذير وتحفيز .. سموحة يستعد بقوة للأهلي وتعويض الهزيمة من الإسماعيلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة لمواجهة النادي الأهلي ، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري المصري الممتاز .

وحرص أحمد سامي المدير الفني لسموحة، على عقد أكثر من جلسة مع لاعبيه خلال الأيام الماضية قبل خوض التدريبات لشرح الأخطاء التي وقعوا فيها خلال مباراة الإسماعيلي وتسببت في خسارة 3 نقاط غالية .

وحرص أحمد سامي على تحفيز لاعبيه ورفع معدل اللياقة الذهنية والفنية قبل مواجهة الدراويش خصوصا فى ظل قوة المنافسة على المراكز الأربعة الأولى هذا الموسم.

وحث أحمد سامى لاعبيه على ضرورة استعادة روح اللعب الجماعي التي يطبقها الفريق منذ الموسم الماضي وأن يتحلوا بالهدوء والتركيز، ويتعاملوا مع مجريات المباراة وفقا لظروفها، بما يخدم الفريق وضرورة الانتشار الجيد داخل الملعب، وعدم ارتكاب أخطاء طوال الـ90 دقيقة.



وجدد المدير الفني تحذيره إلى لاعبيه من الوقوع فريسة للغرور قبل مواجهة الأهلي، خاصة بعد الأداء العالي فى المواجهة الماضية أمام المارد الأحمر والتي انتهت بفوز سموحة بهدفين مقابل هدف فى مباراة الدور الأول.



وطلب مدرب سموحة من لاعبيه التركيز فى التدريبات خاصة وأن الباب مفتوح أمام إجراء تغييرات في التشكيلة الأساسية التى سيخوض بها مباراة الأهلي القادمة فى ظل تراجع مستوى بعض العناصر الأساسية خلال المباريات الماضية.

ووعد المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة بالإفراج عن مستحقات لاعبي الفريق في حال العودة إلي الانتصارات من جديد لضمان التواجد في المربع الذهبي لهذا الموسم .

وتعاهد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة على العودة للانتصارات مجددا من خلال بوابة النادي الأهلي خلال اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري المصري

وقف مستحقات لاعبي سموحة

وفي سياق سابق قرر المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة إيقاف مستحقات لاعبي الفريق الأول عقب الهزيمة القاسية التي تلقاها أمام منافسه الإسماعيلي بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري المصري .

وأكد المهندس فرج عامر أنه سيتم خصم 50 الف جنية من كل لاعب شارك في المباراة أمام نادي الإسماعيلي بالإضافة إلي وقف مستحقات اللاعبين

ونجح الاسماعيلي في الفوز على سموحة بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ ٢٧ من مسابقة الدوري الممتاز.

تفاصيل المباراة..

سجل شيلونجو مهاجم الاسماعيلي الهدف عن طريق رأسية متقنة في الدقيقة 22 من عمر المباراة، أسكنها شباك الهاني سليمان حارس مرمى سموحة.

ومرر أحمد مدبولي كرة رائعة بعد مراوغة لدفاع سموحة وصلت الى فخر الدين بن يوسف لاعب الاسماعيلي الذي أسكنها الشباك بذكاء شديد في الدقيقة 84.

وبعدها بدقيقتين سدد شكري نجيب كرة قوية أسكنها شباك الهاني سليمان بعد مراوغة الدفاع داخل منطقة الجزاء، لتصبح النتيجة 3-0.

وكان أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة يسعى في هذه المباراة لرفع رصيد فريقه ثلاث نقاط للاستمرار في المنافسة بشكل كبير، ولكن يبدو أن الاسماعيلي يشكل خطورة في هذه المباراة.

وعلى الجانب الآخر تمكن إيهاب جلال المدير الفني للاسماعيلي، من الاستمرار في تحقيق النتائج المميزة مع الدراويش للتواجد مع الكبار كما اعتاد برازيل مصر.

وجاء تشكيل الفريق الساحلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: محمد عبد المنعم - رجب نبيل - أطهر الطاهر - أحمد حمص

الوسط: محمود حليمو - محمد كناريا - أحمد عبد القادر

الهجوم: عبد الكبير الوادي - مصطفى فتحي - ديريك نسيبامبي.

وعلى مقاعد البدلاء يجلس كل من: صلاح - عزت - رضا - البدري - ليلة - رزق - كابو - نادي - عرفة.

التشكيل الاسماعيلي شهد عدة تغييرات والذى جاء كالتالى:

حارس مرمى: محمد فوزى

خط لدفاع: مروان الصحراوى ،محمد هاشم ، باهر المحمدى ، محمد عادل

خط الوسط: محمد حسن ، محمد صادق

أمامهما:أحمد مصطفى – شكرى نجيب – فخر الدين بن يوسف

حط الهجوم: شيلونجو

على مقاعد البدلاء ..محمد صبحى ،محمد عمار ، كاستيلو ، نادر رمضان ، عماد حمدى ، محمد الشامى ، عمر الوحش ، أحمد مدبولى ، بابل.