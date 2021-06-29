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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

إسلام الشاطر:"كل الأمنيات القلبية للدكتور أشرف صبحي بالشفاء العاجل"

صدى البلد

وجه الكابتن إسلام الشاطر لاعب النادي الاهلي السابق ، كل الدعم للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لإجرائه عملية جراحية في الكتف .
 

وكتب اسلام الشاطر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "‏كل الامنيات القلبية للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالشفاء العاجل" .

 

وكرّم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المتطوعين المنظمين لبطولة العالم لكرة لليد والتي استضافتها مصر، بحضور الدكتور محمد الأمين رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد اليد ومجلس ادارة الاتحاد المصري لليد. 

 

وأعرب صبحي عن سعادته بمدى مشاركة ووعي الشباب المصري في تنظيم الاحداث الرياضية العالمية، مضيفاً ان الدولة المصرية بصفة عامة ووزارة الشباب والرياضة بصفة خاصة تعمل على الاستثمار دائما في النشء والشباب وتطوير مهاراتهم ليكونوا قادرين على مواجهة التحديات والصعاب.

 

 وظهر هذا جليا في استعانة مصر بأبنائها من الشباب في تنظيم البطولات الدولية، وأعلنوها صريحة بأن الشباب المصري قادر على التحدي ومواجهة الصعاب.

 

وفي ختام كلمته تقدم الوزير بالشكر لكل المتطوعين الذين شاركوا في نجاح بطولة العالم لليد، مؤكدا انهم شركاء النجاح في البطولة.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي اسلام الشاطر

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