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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بداية دورات التأهيل للكليات العسكرية بـ تربية رياضية حلوان اليوم

طلاب جامعات
طلاب جامعات

تنظم وحدة التأهيل البدني بكلية التربية الرياضية بنين بالهرم جامعة حلوان برنامج التأهيل العسكري للالتحاق بالكليات العسكرية والشرطة والرياضية اليوم، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وتحت إشراف  الدكتور عماد العزباوي عميد الكلية.


أكد  نجم، اهتمام جامعة حلوان بتنظيم الدورات التدريبية التي تساهم على إعداد وتأهيل الطلاب بشكل تنافسي وامدادهم بالخبرات اللازمة، وتحسين حالتهم الصحية من خلال ممارسة الرياضة التي تبني عقول وأجسام سليمة.

 

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تبدأ الدورات من اليوم، ولمدة 4 شهور، من السبت إلى الأربعاء أسبوعياً، من الساعة 7 صباحاً.


للحجز والاستعلام:
مركز خدمة المجتمع وتنمية البيئة- كلية التربية الرياضية بالهرم- الجيزة
من الساعة 4 عصرا عبر الهاتف  : 01006842700 - 01018312276

 

جدير بالذكر  أنه قد افتتح أمس الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة ، أول عرض للفنون التشكيلية بمجمع الفنون والثقافة بحضور عدد من الفنانين وجمهور الفن التشكيلى، وهنأ رئيس الجامعة القائمين على هذا العرض المتحفي في هذا الصرح العظيم الذي تنفرد به جامعة حلوان مؤكدًا على حرص الجامعة على إقامة هذه العروض المتحفية و اهتمامها البالغ بالفنون التي تُثري الروح والوجدان.


وصرح الدكتور "أشرف رضا" الرئيس التنفيذى للمجمع أن العروض الجديدة بالقاعات الملحقة "بمتحف الفن المعاصر"  متاحة للجمهور،  و التى تشمل قاعة "المرصد" المخصصة لرصد الحركة التشكيلية المصرية، بالإضافة إلى قاعات "الفسطاط" المتعددة، حيث أُعِدت عروض تشكيلية متنوعة لأجيال مختلفة من الفنانين على أن يتم تغيير العروض شهريًا، بالإضافة إلى العرض الدائم بمتحف "الفن المعاصر" الذى يعرض المقتنيات الفنية للمبدعين المصريين بمجمع الفنون والثقافة..

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