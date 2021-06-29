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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى يناشد وزارة السياحة دعم أصحاب الفنادق المتعثرين

النائب أحمد ادريس
النائب أحمد ادريس عضو مجلس النواب

طالب النائب أحمد ادريس عضو لجنة السياحة بالبرلمان، وزارة السياحة بضرورة التركيز علي السياحة الأثرية والثقافية ضمن خطة الوزارة في الترويج للسياحة الداخلية والخارجية لا سيما أن مصر تنفرد بتاريخ وحضارة عريقة يجب استغلالهما الأستغلال الأمثل.

 

ناشد " ادريس" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، مساعدة ودعم رجال الأعمال المتعثرين الذين يعانون من عدد من المشكلات بمنشآتهم الفندقية بشرم الشيخ والغردقة و الأقصر، حيث  تمنعهم تلك المشاكل من مواصلة نشاطهم وإحداث تأثير فعال بالقطاع السياحي.

 

و قال عضو لجنة السياحة، إن هناك جهودا مكثفة ملحوظة من قبل وزارة السياحة وذلك بشأن وضع خطة ترويجية تستهدف زيادة الوافدين من السياح العرب، لافتا إلي أن الوضع الحالي للنشاط السياحي في حالة جيدة مقارنة بالسابق ببداية جائحة كورونا.

 

 

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وكانت قد أطلقت اليوم وزارة السياحة والآثار، تحت شعار "الصيف في مصر حكاية"، الجزء الثاني من الحملة الترويجية لمصر بالسوق العربي على أهم المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى وكبرى منصات البحث والحجز، وذلك استثماراً للنجاح والنتائج الايجابية التي حققها الجزء الأول من الحملة والذي تم إطلاقه في الأسبوع الأول من مايو الماضي للترويج السياحي لمصر ودعوة السائح العربي لزيارتها خلال موسم إجازات الصيف وعيد الأضحي المبارك.

 

وأوضح أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بـ وزارة السياحة، أن المحتوى الدعائي الجديد الذي أطلقته وزارة السياحة خلال الجزء الثاني من الحملة يشمل فيلما قصيرا ومحتوي دعائيا مصورا تم من خلاله التركيز على أهم مقومات مصر السياحية والأثرية من الطبيعة الخلابة والشواطئ الرملية المميزة والأنشطة السياحية المختلفة، والأماكن التي يتردد عليها السائح العربي، علاوة على إلقاء الضوء على بعض المناطق السياحية والأثرية غير النمطية.

 

وأضاف أحمد يوسف، أنه من خلال عرض المنتج السياحي والأثري المصري يتم دعوة السائح العربي لزيارة المقصد السياحي المصري خاصة المهتمين بالسياحة والسفر والمغامرات والأنشطة البحرية وسياحة العائلات والسياحة الشبابية مع التأكيد على الالتزام بالاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المتبعة. 

 

ويعد السوق العربي أحد الأسواق السياحية الهامة بالنسبة للسياحة المصرية حيث أنه يمثل أكثر من 20 % من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر قبل أزمة جائحة كورونا.

السياحة بشرم الشيخ والغردقة الأقصر لجنة السياحة وزارة السياحة والآثار عيد الأضحى المبارك

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