أعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب عن مد فترة التقديم لمسابقة مئذنة الأزهر للشعر العربي" للموسم الثاني"، وتلقي الأعمال حتى يوم ٣ يوليو ٢٠٢١م، ولاينظر إلى الأعمال الواردة بعد غلق باب التقديم، وسوف يتم الإعلان عن نتيجة المسابقة وأسماء الفائزين يوم الاثنين الموافق ٢ أغسطس 2021، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.



وتهدف المسابقة إلى اختيار أفضل خمس قصائد عمودية نظمت باللغة العربية الفصحى، عن اللغة العربية ومكانتها السامية بين اللغات ومستقبلها، وما تحمله من أبعاد فلسفية، دينية قيمية، إنسانية، تاريخية، جمالية، أخلاقية، كونها لغة مقدسة ترتبط بالقرآن الكريم، وكونها وعاء ثقافيًا وحضاريًا للأمة الإسلامية.

جوائز المسابقة

وتتضمن جوائز المسابقة، شهادة شكر وتقدير من فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، للفائزين الخمس الأوائل، ويحصل الفائز الأول علي درع "مئذنة الأزهر الشريف، وجائزة مالية قدرها 20000 جنيه، والفائز بالمركز الثاني 15000جنيه، والفائز بالمركز الثالث 10000 جنيه، والفائزين بالمركز الرابع والخامس 5000 جنيه.

يأتي هذا نظرًا للإقبال الكبير على الاشتراك في مسابقة مئذنة الأزهر للشعر العربي "الموسم الثاني"، وفي إطار حرص رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب على تحفيز وتشجيع المواهب، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص أمام كل الشعراء الراغبين على التسجيل والفوز في المسابقة.



يتم الاشتراك في المسابقة من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية من هنا