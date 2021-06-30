غدا.. انطلاق دورات لإعداد معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها بجامعة عين شمس

قال الدكتور إسلام السعيد، مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، أنه سيتم اطلاق أقوى دورات إعداد معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها، والتي تؤهل حاملها للعمل في مجال تعليم اللغة العربية للأجانب داخل أو خارج مصر.

وأضاف السعيد خلال تصريحات لصدي البلد، أن الدورة ستعقد أونلاين عبر تطبيق ZOOM في الفترة من ( 1 يوليو - 12 اغسطس ) ، بواقع ( 60 ) ساعة تدريبية ، أيام ( الأحد والثلاثاء والخميس ) من كل أسبوع من الساعة ( 7 - 10 ) مساء بتوقيت القاهرة .

وأشار مدير مركز تعليم الكبار الي تكلفة الدورة للمصريين (1800 جنيه مصري) ، ولغير المصريين ( 3700 جنيه مصري ) شاملة التدريب والمادة العلمية وشهادتين باجتياز الدورة بنجاح معتمدتين من جامعة عين شمس باللغتين العربية والإنجليزية .

الجدير بالذكر أشاد الإصدار الأول للمجلة CLOUD الدولية الصادرة عن منظمة اليونسكو والذي جاء تحت عنوان ( تواصل قادة التحول الرقمي بالجامعات )، بالتجربة الرائدة لـ جامعة عين شمس في التعليم الهجين و ودورها البارز في التعامل مع متغيرات التعليم العالي بسبب جائحة COVID 19 العالمية .

وقد أبرز الإصدار الأول للمجلة دور جامعة عين شمس الرائد برئاسة أ.د. محمود المتينى فى إنشــاء International Institute of On line Education (IIOE) ، وهو المعهد الدولي الذى أنشئ عام 2019 برعاية منظمة اليونسكو والتابعة للمعهد الدولي للابتكار في التعليم العالي UNESCO – ICHEI وأشـاد الإصدار الأول للمجلة بالإنجازات التي تحققت في هذه المبادرة في ظل رئاسة جامعة عين شمس للدورة الأولى للمعهد .

وقد نشــرت المجلة مقالاً هاماً من تحرير الدكتور عبد الفتاح سعود ( نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب ) و الدكتور منى عبد العال ( المدير التنفيذي لإدارة تطوير التعليم ) عن تجربة قطاع التعليم والطلاب في التحول إلى نظام التعليم الهجين والتعامل المثالي مع متغيرات التعليم العالي الناتجة عن الجائحة .

تكريم رئيس جامعة عين شمس

وتصدر هذا المقال كل البحوث المنشورة في المجلة والجدير بالذكر أن المعهد الدولي للابتكار في التعليم العــالي برعاية منظمة اليونسكــو قد منح أ.د. محمود المتينى ( رئيــــس جامعة عين شمس ) و أ.د. عبد الفتاح سعود ( نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ) جائزة القيادة الفائقة تقديرا لدور جامعة عين شمس في دفع مبادرات الابتكار في التعليم العالي ، كما منح المعهد شهادة التقدير الفائق لـ أ.د. منى عبد العال ( المدير التنفيذي لإدارة تطوير التعليم لجهودها الكبيرة في دعم مبادرات التحول للتعلم عن بعد والتعليم الهجين وجهود دعم المعهد الدولي للتعليم عن بعد .