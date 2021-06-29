عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكليف هشام عطوة بتسير أعمال قصور الثقافة خلفا لـ أحمد عواض

أحمد عواض رئيس قصور
أحمد عواض رئيس قصور الثقافة

أصدرت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة قرارا بتكليف الفنان هشام عطوة نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة  بتسير أعمال الهيئة خلفا للدكتور أحمد عواض الذي تقدم باعتذار رسمي نظرا لارتباطه بأعمال فنية خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك في اجتماع ضم جميع قيادات وزارة الثقافة حيث وجهت عبد الدايم الشكر لـ عواض على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية متمنية له التوفيق في مشروعاته المستقبلية.
من جانبه أعرب عواض عن سعادته بالعمل مع شخصية فنية مرموقة هي الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وأكد أن دعمها الدائم كان كلمة السر فيما تم  انجازه خلال الفترة التي قضاها رئيسا لهيئة قصور الثقافة وتمنى التوفيق للفنان هشام عطوة لاستكمال مسيرة العمل خلال الفترة القادمة.
يذكر أن الفنان هشام عطوة شغل منصب نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية الأسبق ، تولى إدارة عدد من فرق البيت الفنى للمسرح  خلال الفترة من 2007 وحتى 2011، مدير مركز الهناجر للفنون 2012 – 2014، أفضل مدير بوزارة الثقافة 2009، كما حصل على عدد من جوائز الإخراج في العديد من المهرجانات المصرية والعربية والدولية ، اخرج العديد من حفلات افتتاح وختام الكثير من المهرجانات العربية والدولية وله أكثر من 30 عرضا مسرحيا لفرق الجامعات والبيت الفنى للمسرح والشركات والقطاع الخاص كما اشرف على انتاج أكثر من 25 عملا مسرحيا فى مسرح الشباب والطليعة والتى حصدت الكثير من الجوائز فى المهرجانات ، اشرف على العديد من المشروعات الفنية في مجال المسرح منها مشروع 100 ليلة مسرح الذى قدم على مركز الهناجر للفنون وحصل على العديد من الجوائز المحلية والدولية بالمغرب وتونس والصين وتايلاند إلى جانب المشاركة في مجموعة من المؤتمرات والندوات والورش الفنية وعضوا بلجان تحكيم المهرجانات المسرحية أبرزها المسرح الجامعي، اللقاء الاول للشباب، نوادي المسرح.

الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الفنان هشام عطوة نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة أحمد عواض

ترشيحاتنا

شاهد .. عقد قران يوسف أوباما فى التجمع الخامس

ننشر التجهيزات الخاصة بحفل زفاف يوسف أوباما في التجمع الخامس ..شاهد

مفاجأة عن سد النهضة.. مفيد شهاب: غير مطابق للمواصفات وقد ينهار

كريم عبد العزيز: "البعض لا يذهب للماذون" مختلف تماما عن "نادي الرجال للسري"

تفاصيل القبض على شاب مصري بتهمة التعدي على حاخام يهودي في أمريكا

أول تعليق من أمريكا على بدء إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة

ads

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجامعة العربية تهاجم إثيوبيا: سد النهضة ليس صراعا عربيا إفريقيا

هل الزواج العرفي حلال أم زنا؟.. جائز بـ 5 شروط

الأمم المتحدة تطالب إثيوبيا بوقف إجراءاتها الأحادية بشأن سد النهضة

مفاوض مصري ووزير سوداني يحرجان مبعوث إثيوبيا ويفضحان أكاذيب أديس أبابا على الهواء

إصابة أحمد السعدني في الجيم .. تفاصيل

قرار عاجل من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

قضية تمويل التنقيب عن الآثار..التحفظ على أموال وممتلكات زوجات حسن راتب وابنته

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الطيران يتفقد مقر الوزارة الجديد فى العاصمة الإدارية.. صور

ظاهرة مرعبة.. رماد موتى وبقايا بشرية على أرض وألعاب ديزني لاند.. لماذا؟

نتيجة للغضب العارم.. عربة خضار تتسبب في إقالة مسئول من منصبه.. فيديو

تسونامي الثقوب السوداء.. ناسا تكشف عن وقوع انفجارات بركانية في الفضاء

فيديو

دمار واسع وفرار آلاف السكان .. فيضانات عارمة في الصين

فيديوجراف.. المحصول فسد.. حقيقة أزمة المانجو

رفضت تدخلها في أزمة السد.. لماذا تخشى أثيوبيا جامعة الدول العربية؟

فيديوجراف.. وزير الري يكشف العواقب الوخيمة لـ ملء السد الإثيوبي

المزيد

ساحة رأي

المستشار محمد البياع يكتب: 7 حكم من فلسفة الحياة

محمود البسيوني يكتب: في رحلة الحياة ستزداد حكمتك

وفاء أبو السعود تكتب: وجوه تحت الظل 

د.دانييلا القرعان تكتب: العلاقات الأردنية المصرية

فتحي الضَّو يكتب: رحيل فتحي هاشم.. أحد سدنة المعرفة في مصر

د. فتحى حسين يكتب: قاعدة 3 يوليو البحرية وحماية الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هويتى وموالى

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

اﻟﻤﺰﻳﺪ