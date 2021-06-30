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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء 30 يونيو 2021

ارشيفية
ارشيفية

 ننشر اسعار الذهب في الصاغة بدون مصنعية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 30-6-2021.


وجاء الأسعار كالتالى :

عيار 24 يسجل 881 إلى 883 جنيه
عيار 22 يسجل 808 إلى 810 جنيها
عيار 21 يسجل 771 إلى 773 جنيه 
عيار 18 يسجل 661 إلى 663 جنيه
عيار 14 يسجل 514 إلى 515 جنيها 
عيار 12 يسجل 441 إلى 442 جنيه
الاونصة سجلت 27,404 إلى 27,475 جنيه
الجنيه الذهب سجل  6,168 إلى 6,184 جنيه 
الكيلو سجل 881,143 إلى 883,429 جنيه

 

الدمغة والمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

 

و تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


ودائما ما ينظر المستثمرين الى الذهب كاستثمار آمن و مخزن للقيمة خاصة فى أوقات الاضطرابات و التى دايما ما يتبعها حالات من التذبذب فى سعره وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط او الارتفاع.

سعر الذهب سعر الذهب اليوم الأربعاء سعر الذهب عيار 24 سعر الجرام من عيار 22 سعر الذهب عيار 21 سعر عيار 18 اليوم ننشر اسعار الذهب

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