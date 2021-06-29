محافظ الغربية يسلم عدد 44 عقداً لتقنين التعديات على أراضي الدولة

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، بتوقيع وتسليم ٤٥ عقداً لتقنين التعديات على أراضي الدولة طبقاً للقانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧، وذلك ضمن الإجراءات التي تتبعها محافظة الغربية لتقنين أوضاع المواطنين بعد استكمال الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتسعير وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون المنظم.

وأشار محافظ الغربية إلى أن عدد الطلبات المقدمة والمسدد عنها الرسوم المقررة قد بلغ ١٣٦٨ طلب تمت معاينتهم بالفعل ، حيث تم قبول ١٢٢٠ طلب ورفض ١٤٨ طلب لعدم انطباق الشروط والضوابط الواردة بالقانون عليهم، ليصل إجمالي العقود المحررة للمواطنين ٨٤٦ عقد بإجمالي مبلغ ٨٤ مليون جنيه ومتبقي ١١٤ عقد لم يتقدم أصحابهم لسداد المبالغ المستحقة عليهم.

ويناشد محافظ الغربية جميع المواطنين الذين تمت الموافقة على طلبات تقنينهم بسرعة التقدم لسداد المبالغ المستحقة عليهم وتحرير العقود الخاصة بهم تجنباً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، مؤكداً على حرص الدولة بكل أجهزتها على استرداد حقوقها واسترداد حق الشعب.