بعد 3 أيام من المباحثات..الأزمة الليبية في طريقها للحل رغم أنف المرتزقة

في جنيف

أعلنت اللجنة الاستشارية الليبية، أمس الأثنين، عن شروط الترشح لرئاسة ليبيا وتكوين مجلس النواب الليبي في ختام جلسة أعضاءها بملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف والذي استمر 3 أيام.

هيكلة الرئاسة والبرلمان

وأكد عبدالله عثمان ممثل اللجنة أن جميع الأعضاء اتفقوا بالإجماع على شروط الترشح لرئاسة ليبيا، ومن بينها أن يكون المترشح مسلما وغير حامل لجنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجا من غير ليبية، وألا يقل عمره عن 35 عاما، ولم تتم إدانته في قضايا فساد.

واستقر أعضاء اللجنة الاستشارية على أن يتكون مجلس النواب من غرفتين، هما مجلس النواب في بنغازي، ومجلس الشيوخ في سبها أو طرابلس.

اتجاه صارم من الأمم المتحدة

من جانبه شدد يان كوبيش، المبعوث الأممي لدى ليبيا، أعضاء ملتقى الحوار في كلمته الافتتاحية على ضرورة العمل الجاد لتسوية الخلافات والاتفاق لأن الوقت ليس في مصلحة أحد، ولم يتبقى سوى 179 يوما لبدء الانتخابات، مطالبا الجميع بالالتزام بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق خريطة الطريق، لأن مغادرة أعضاء الملتقى من سويسرا دون اتخاذ قرار هو أمر غير مطروح ولا مجال لمزيد من التأخير.

المسار الصحيح

وفي هذا الشأن قال السفير على الحفني، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية سابقا، إن ما أعلنته بعثة الأمم المتحدة فيما يتعلق باجتماعات اللجنة الاستشارية التي عقدت في جنيف يؤكد أن الازمة الليبية تتجه في المسار الصحيح المرجو من جميع الأطراف المهتمة باستعادة الاستقرار والدفع في اتجاه بلوغ المسار السلمي وإتمام العملية السياسية بإقامة الانتخابات في شهر ديسمبر كما كان مقرر، موضحا أن تلك القرارات تمثل تطورا كبيرا تجاه الأزمة.

حلحلة الأزمة

وأكد الحفني خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن توافق جميع الأطراف بـ اللجنة الاستشارية على سبل الإعداد للانتخابات والقاعدة الدستورية التي ستنطلق على أساسها العملية الانتخابية، بجانب ما أكدته الأمم المتحدة على لسان يان كوبيس المبعوث الخاص بها لدى ليبيا، يبعث إلى التفاؤل تجاه حلحلة الأزمة الليبية العالقة منذ 2011.

المشهد معقد

وأشار إلى أن التفاؤل يجب أن يكون حذرا لأن المشهد الليبي مازال في غاية التعقيد خاصة في طرابلس والمناطق المجاورة لها، بجانب الملفات التي لم يتم حسمها بعد بما يلقي المسؤولية على عاتق المجتمع الدولي الذي اجتمع في مؤتمرات برلين الاول والثاني على اتخاذ الكثير من المواقف الداعمة للمسار السياسي في ليبيا وخاصة التأكيد على طرد المرتزقة وجميع القوات الأجنبية والمسلحين.وإعادة الوحدة والاستقرار.

الإرادة السياسية

وأوضح أن الأزمة الليبية حاليا يتم الحل فيها من خلال التحرك في دفع الوحدة الاستقرار بشكل متدرج، بما يحقق الانجازات لليبيا ودول الجوار والأطراف المعنية، خاصة في ظل الإرادة السياسية لدى المجتمع الدولي والتي تمثل كلمة السر في الاقتراب من إنهاء الأزمة الليبية، والتى ظهرت لدى الدول المشاركة في مؤتمرات برلين الأول والثاني، وجولات جنيف الأخيرة.

اجتماعات جنيف

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قد أعلنت أن اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي توصلت إلى "صيغ توافقية" حول العديد من القضايا العالقة بشأن القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري.

وجاء الإعلان بختام اجتماع اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي جرى على امتداد 3 أيام، بطلب من أعضاء ملتقى الحوار.

واستعرضت البعثة الأممية، وفقا لبيانها، مختلف المقترحات المقدمة من أعضاء ملتقى الحوار حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء هذه الانتخابات، كما نصت عليه خارطة الطريق، التي أقرها الملتقى ودعت له خلاصات مؤتمر برلين الثاني، وقرار مجلس الأمن رقم 2570 لعام 2021.

ونجحت اللجنة الاستشارية بوضع مشروع للقاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات الوطنية البرلمانية والرئاسية، في 24 ديسمبر.