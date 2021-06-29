شاهد .. إصلاح كسور في مواسير مياه الشرب والصرف بشوارع الجيزة

قامت محافظة الجيزة، من خلال حي العجوزة وأجهزة المرافق بالدفع بفرق لإصلاح كسور ببعض مواسير مياه الشرب والصرف الصحي، في ظل الأجواء الحارة وزيادة الضغوطات للمياه .

وذلك في اطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، بسرعة التعامل مع أي أعطال بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وإصلاح أي كسور لعدم تأثر الخدمة المقدمة للمواطنين .



وفي هذا الاطار ، قام حي العجوزة بمتابعة من اللواء ياسر سامي رئيس الحي، باصلاح كسر مواسير المياه وإعادة الشئ لأصله فى شارع يمين المحور ناصية شارع الحرمين ، بأرض اللواء وشارع الابيض اسفل الدائرى و️١٧ شارع عبد العزيز جاويش ناصية شارع الحسنى.



بالإضافة إلي إصلاح كسر مواسير الصرف الصحى فى ️٢١٨ شارع السودان و ٥٧ شارع شاهين و️١١ شارع سوريا وشارع معهد القلب من شارع عمر طوسون وشارع المشتل من يمين المحور بأرض اللواء .



كما قامت مدينة الحوامدية بمتابعة من مجدي محب رئيس المدينة بإصلاح أعطال مياه الشرب في شارع الجمهورية وشارع جسر المنوات أمام التدبيش وشارع متفرع من الرياح خلف العطور بالإضافة الي إصلاح الصرف الصحي في شارع الساحة وشارع المخبز الآلى والمعهد الدينى .

كما تلقت محافظة الجيزة عددا من شكاوى المواطنين عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

يأتي ذلك في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتعامل مع كافة الشكاوي الواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحل شكاوي المواطنين .



ووجه محافظ الجيزة، رؤساء أحياء العمرانية والطالبية بسرعة التعامل مع الشكوى الواردة من المواطن، وذلك بشأن وجود ورش تصنيع موبيليات وتنجيد تتعدى على الطريق العام، وتحدث إزعاجا للمواطنين بالمنطقة الكائنة بشارع محمد يسري المتفرع من شارع العروبة .

وتم علي الفور التوجه نحو المنطقة محل الشكوى ورفع كافة الإشغالات والتعديات لتلك الورش وغلقها مع تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف ..وسوف يتم المتابعة للمنطقة دوريا لضمان عدم تكرار المخالفة .

وتمكنت محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين من ضبط 13 طن لحوم ومصنعاتها ودوبريهات حيوانية وكبدة ومقطعات دواجن ودهون حيوانية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ولحوم مذبوحة خارج المجازر .

من جانبه، قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ان المضبوطات جاءت من خلال حملات تم تنفيذها على ثلاجات حفظ اللحوم وأماكن التخزين ومحال الجزارة وبيع المجمدات قبل طرحها بالأسواق للمواطنين بأحياء الوراق وجنوب الجيزة ومدينتي الحوامدية وأكتوبر، مشيراً إلى أن الحملات تأتي استكمالًا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابي للتأكّد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين ومواجهة جشع بعض التجار من تحقيق مكاسب مادية على حساب أمن وسلامة المواطنين .

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