عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاهد .. إصلاح كسور في مواسير مياه الشرب والصرف بشوارع الجيزة

إصلاح كسور بمواسير
إصلاح كسور بمواسير مياه الشرب

قامت محافظة الجيزة، من خلال حي العجوزة وأجهزة المرافق بالدفع بفرق لإصلاح كسور ببعض مواسير مياه الشرب والصرف الصحي، في ظل الأجواء الحارة وزيادة الضغوطات للمياه .

 

وذلك في اطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، بسرعة التعامل مع أي أعطال بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وإصلاح أي كسور لعدم تأثر الخدمة المقدمة للمواطنين .


وفي هذا الاطار ، قام حي العجوزة بمتابعة من اللواء ياسر سامي رئيس الحي، باصلاح كسر مواسير المياه وإعادة الشئ لأصله فى شارع يمين المحور ناصية شارع الحرمين ، بأرض اللواء وشارع الابيض اسفل الدائرى  و️١٧ شارع عبد العزيز جاويش ناصية شارع الحسنى.


بالإضافة إلي إصلاح كسر مواسير الصرف الصحى فى ️٢١٨ شارع السودان و ٥٧ شارع شاهين و️١١ شارع سوريا وشارع معهد القلب من شارع عمر طوسون وشارع المشتل من يمين المحور بأرض اللواء .


كما قامت مدينة الحوامدية بمتابعة من مجدي محب رئيس المدينة بإصلاح أعطال مياه الشرب في شارع الجمهورية وشارع جسر المنوات أمام التدبيش وشارع متفرع من الرياح خلف العطور بالإضافة الي إصلاح الصرف الصحي في شارع الساحة وشارع المخبز الآلى والمعهد الدينى  .

 

كما تلقت محافظة الجيزة عددا من شكاوى المواطنين عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

 

يأتي ذلك في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتعامل مع كافة الشكاوي الواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحل شكاوي المواطنين .


ووجه محافظ الجيزة، رؤساء أحياء العمرانية والطالبية بسرعة التعامل مع الشكوى الواردة من المواطن، وذلك بشأن وجود ورش تصنيع موبيليات وتنجيد تتعدى على الطريق العام، وتحدث إزعاجا للمواطنين بالمنطقة الكائنة بشارع محمد يسري  المتفرع من شارع العروبة .

 

وتم علي الفور التوجه نحو المنطقة محل الشكوى ورفع كافة الإشغالات والتعديات لتلك الورش  وغلقها مع تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف ..وسوف يتم المتابعة للمنطقة دوريا لضمان عدم تكرار المخالفة .

 

وتمكنت محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين من ضبط 13 طن لحوم ومصنعاتها ودوبريهات حيوانية وكبدة ومقطعات دواجن ودهون حيوانية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ولحوم مذبوحة خارج المجازر . 

 

من جانبه، قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ان المضبوطات جاءت من خلال حملات تم تنفيذها على ثلاجات حفظ اللحوم وأماكن التخزين ومحال الجزارة وبيع المجمدات قبل طرحها بالأسواق للمواطنين بأحياء الوراق وجنوب الجيزة ومدينتي الحوامدية وأكتوبر، مشيراً إلى أن الحملات تأتي استكمالًا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابي للتأكّد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين ومواجهة جشع بعض التجار من تحقيق مكاسب مادية على حساب أمن وسلامة المواطنين .

WhatsApp Image 2021-06-29 at 8.36.40 PM
WhatsApp Image 2021-06-29 at 8.36.40 PM
WhatsApp Image 2021-06-29 at 8.36.41 PM (1)
WhatsApp Image 2021-06-29 at 8.36.41 PM (1)
WhatsApp Image 2021-06-29 at 8.36.41 PM (2)
WhatsApp Image 2021-06-29 at 8.36.41 PM (2)
WhatsApp Image 2021-06-29 at 8.36.41 PM
WhatsApp Image 2021-06-29 at 8.36.41 PM
WhatsApp Image 2021-06-29 at 8.36.42 PM (1)
WhatsApp Image 2021-06-29 at 8.36.42 PM (1)
WhatsApp Image 2021-06-29 at 8.36.42 PM (2)
WhatsApp Image 2021-06-29 at 8.36.42 PM (2)
WhatsApp Image 2021-06-29 at 8.36.42 PM
WhatsApp Image 2021-06-29 at 8.36.42 PM
محافظ الجيزة محافظة الجيزة حي العجوزة مياة الشرب الصرف الصحى

موضوعات متعلقة

إيقاف 9 حالات تغيير نشاط وحدات من الغرض السكنى للتجاري في الجيزة..شاهد

حملات لرفع إشغالات المقاهي والمحال في الجيزة .. شاهد

ترشيحاتنا

لن تصدق .. الزبادي يحمى من أمراض القلب ويعالج الضغط المرتفع

بالقانون .. حالة واحدة تسمح للبنوك بالكشف عن معلومات الحساب البنكي لغير مالكه

مدير معرض القاهرة للكتاب يكشف عن آخر الاستعدادات قبل الافتتاح ..فيديو

المركزي: 1.8 مليار دولار فائضا بميزان المدفوعات فى السنة المالية 2020 - 2021

حكم صيام العشر الأوائل من ذي الحجة .. وهل يأثم تاركها؟

سمية الخشاب تثير الجدل على تويتر.. والجمهور : انت اللي ماعرفتيش تختاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توفي منذ يومين.. لماذا أجلت عائلة أنسي ساويرس إعلان خبر الوفاة؟.. تفاصيل

شوقي: محدش هيقفل الامتحان في الثانوية العامة.. والشاطر هيدخل الكلية اللي عايزها

أحمد موسى يزف بشرى للمصريين: تدشين أكبر مشروع منذ عهد محمد علي

تاكيس جونيس يقترب من تدريب بيراميدز خلفا لـ أروابارينا

الكاف يقترب من نقل نهائي دوري أبطال أفريقيا من المغرب

دولة عربية تحصل على 100 مليون دولار لمواجهة كورونا

وزير التعليم يكشف تفاصيل الشكل النهائي لـ امتحانات الثانوية العامة

المركزي: 1.8 مليار دولار فائضا بميزان المدفوعات فى السنة المالية 2020 - 2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 3 آلاف سنة.. اكتشاف رفات أقدم ضحية لسمكة قرش ..صور

فعل غريب.. بائع فاكهة يلقي بالبطيخ في الهواء والسبب صادم.. شاهد

دب الماء أقوى مخلوق على الأرض.. طوله 1 مللي ويمكنه العيش في الفضاء|فيديو

7 آلاف سنة.. اكتشاف أثري داخل كهف في السعودية |صور

فيديو

فيديوجراف.. رحلة أنسي ساويرس الي المليارات

فيديو جراف.. ماذا قدم موسيماني أمام كايزر تشيفر.. نتائج متفائلة

فيديوجراف.. القبض على رجل الأعمال حسن راتب ..علاقته بنائب الجن

فيديوجراف.. رد حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب على التسجيل الصوتي المسرب

المزيد

ساحة رأي

أحمد محمود سلام يكتب: مقدمات ثورة 30 يونيو

رانيا الفولي تكتب: «سقوط حنين» (1)

د. علاء الشال يكتب: المجالس بالأمانات

محمد أبوزيد محمد يكتب: بين فستان ونقاب.. يا قلب لا تحزن !

د. خالد بارود يكتب: مصر الجديدة بعيون فلسطينية

أحمد فهيم يكتب: «جاويش»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

هويدا دويدار

انتهاك منصات التواصل للقيم المجتمعية

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع البلوكتشان الدولى

ريهام مازن

تجريم الختان.. انتصار للمرأة المصرية

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

اﻟﻤﺰﻳﺪ