برلمانى يكشف إهدار ربع مليار جنيه سنويا فى إنشاء شبكة غاز بالمستشفيات

كشف النائب الوفدى المهندس باسم حجازى عضو لجنة الصحه والبرلمانى عن دائرة كفرالشيخ وقلين إهدار مايقرب من ربع مليار جنيه سنويا فى إنشاء خطوط لغاز النيتروز لمستشفيات وزارة الصحه والمستشفيات الجامعية والتعليميه رغم عدم استخدام تلك الخطوط بعد قرار وزير الصحه الاسبق حاتم الجبلى بتاريخ 31 اكتوبر 2008 بوقف استخدام غاز النيتروز بالمستشفيات على أثر الحادثه الشهيرة حيث تسبب الغاز فى وفاة فنانه مشهورة مااثار الرأي العام حينها.



وأضاف النائب خلال كلمة ألقاها امام لجنة الصحه بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم بشان طلب إحاطة قدمه حول صورة وقف إهدار المال العام فى إنشاء شبكات غاز النيتروز لعدم استخدامه فعليا بحضور المهندس خالد عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة الصحه أن مصنع النيتروز تم إغلاقه فى مصر وإنشاء شبكات الغاز رغم عدم استخدامه يكلف الدوله 2.5 مليون جنيه تكلفه اضافيه فى المستشفى الواحد مشيرا إلى أنه يتم التعاقد على صيانة تلك الشبكات التى لاتعمل واوصت لجنة الصحه بمجلس النواب بتفعيل قرار وزير الصحه الاسبق وعدم إنشاء شبكات غاز النيتروز أو إلغاء القرار سالف الذكر واستخدام الغاز.

وفي سياق اخر، ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، خلال اجتماعها ، اليوم، الثلاثاء، مناقشة طلب النائبة ولاء التمامي، بدراسة الآثار السلبية لتطبيق "التيك توك" ومحاولة وضع حلول لتجنبها ودراسة دور وزارة الاتصالات فى الرقابة مع الجهات المختصة لفحص المحتوى.



وكانت قد تقدمت النائبة بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، موجه إلي الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الآثار السلبية لتطبيق التيك توك

وقالت "التمامي" في كلمتها، أن انتشار تطبيقات تنشر الفيديوهات بصورة مسيئة تتنافى مع الذوق العام وتأثير ذلك على المجتمع نظراً لغياب الرقابة عليها، مشيرة إلى أنه لجأ البعض لاستغلالها بصورة سيئة تتنافى مع الذوق العام والتقاليد والعادات المصرية إذا يتم من خلالها نشر فيديوهات غير أخلاقية ولا تتماشى مع ثقافتنا .



وتابعت "التمامي" قائلة: أصبح لطبيق التيك توك شعبية هائلة فى العالم كله على مدار فترة زمنية قصيرة جداً وخاصة فى فئة الشباب وصغار السن وأصبح له تأثير كبير على حياة الأشخاص، لافتة إلى أنه مع مرور الزقت استطاع عبور جميع الحدود وأساء الكثير استخدامه، رغم أن التطبيقات الحديثة ليست شريرة فى حد ذاتها ومن يصممونها لا يقصدون الأذى بل تقديم ميزات جديدة ومختلفة.



وأكدت عضو مجلس النواب، أن هذه التطبيقات ظهرت بعض السلبيات التى تهدد الحياة والأخلاق والمعايير الإنسانية لدى المواطنين وظهرت آثار نفسية خطيرة له ، ليس على حياة مستخدمين فقط وإنما تؤثر على المجتمع كله مثل: حب العزلة ، حيث يميل مستخدموه إلى العزلة الاجتماعية لدرجة أنهم لا يستطيعون الاهتمام بالعلاقات التى يحيطون بها ويفصلون الشاشة على تلك العلاقات.



كما أشارت "التمامي" إلى أن هذه التطبيقات تتسبب فى ضياع الوقت والطاقة، حيث يقضى مستخدموه ساعات طويلة ويستنزفون الكثير من الوقت والمال بلا نتيجة رغم أن البعض قد يجنى من وراءه المال وليس الكل.

مشاهدة المقاطع الإباحية



وأوضحت النائبة أن بعض الشباب يستخدم هذه التطبيقات في مشاهدة المقاطع الإباحية، وكذلك نشاهد بعض الفتيات يظهرون أجسادهم أثناء الرقص لإرضاء الجمهور فى بعض الأحيان، وكذلك استخدام مقاطع خطرة مثل الرقص أمام القطارات والسيارات والتعليم لإظهار النفس وزيادة المتابعين.



ولفتت إلي أن مستخدموا "التيك توك" إذا فشلوا فى تحقيق رغبتهم فى القبول ينتج عن ذلك التوتر والضغط والاكتئاب والانتحار، وكل هذه أضرار تصيب المجتمع، الأمر الذي يستدعي سرعة دراسة تلك الآثار السلبية والعمل على تجنبها حرصا على القيم والمبادئ الأخلاقية التى تربينا عليها.