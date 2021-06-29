أزمه نفسيه تدفع شابا للانتحار بإشعال النيران في جسده بقرية خرسيت بطنطا

شهدت قرية خرسيت بمركز طنطا بمحافظة الغربية اليوم واقعة انتحار شاب بإشعاله النيران في نفسه ، وتم نقله إلى مستشفى طنطا وتوفي بعد عدة ساعات وشيع أهالي القرية جثمانه ودفن بمقابر عائلته .

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد محمد الدماطي مأمور مركز طنطا ، يفيد باستقبال مستشفى طنطا الجامعي شاب في العقد الثالث من العمر، مصاباً بحروق متفرقة بالجسم من الدرجات الثلاث بنسبة 100% "ولا يمكن استجوابه وتوفي بعد ساعات من وصوله.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية الي محل البلاغ وتبين أن شاب قام بسكب مادة بترولية "بنزين"، عليه وإشعال النيران بنفسه، أمام منزلة ، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج ولكن دون جدوى.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة ، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة.