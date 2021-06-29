لاتهامه بتزوير شهادة وفاة شخص.. حبس كاتب صحة 4 أيام بالمنيا

قررت النيابة العامة بالمنيا حبس كاتب صحة بوحدة صحية 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بتزوير شهادة وفاة لمواطن مات متأثرا بفيروس كورونا ليمكن زوجته من سرقة مبالغ مالية من ميراث الزوج المتوفي.



حيث أن المتهم " ر. ع" قام فى مارس الماضى بتزوير شهادة وفاة " ع. خ" بعد احتجازه بمستشفى إثر إصابته بفيروس كورونا وظل بالمستشفى حتى وافته المنية.

وأضاف أن إحدى زوجات المتوفى اتفقت مع كاتب الصحة علي تحرير شهادة الوفاة لزوجها بتاريخ مغاير عن التاريخ المحرر فى ملف خروج المتوفى من المستشفى نظير تقاضيه مبلغ 10 آلاف جنيه بسبب قيام زوجة المتوفى بسرقة مبالغ مالية من ميراث زوجها وهربت من مسكنها فور علمها بوفاة زوجها دون أن تظهر مرة أخرى.

يذكر ان أهلية المتوفى تقدموا ببلاغ ضد كاتب الصحة وزوجة المتوفى بالتزوير فى شهادة الوفاة ليتقاضى رشوة مالية نظير هذا التزوير.

حيث انتهت تحقيقات النيابة الإدارية إلي قيام الزوجة الهاربة بتقديم رشوة لكاتب الصحة مقابل تزوير شهادة الوفاة بعد يوم واحد من سرقة المبالغ المالية للمتوفى بحسب تحقيقات النيابة الإدارية والعامة التي أمرت بضبط وإحضار الزوجة الهاربة للتحقيق.