محمد صلاح خارج أولمبياد طوكيو وشوقي غريب يجري المحاولة الأخيرة.. خاص

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم عن موقف ضم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي للمنتخب الأولمبي ومشاركته في أولمبياد طوكيو 2020.

وقال المصدر أن شوقي غريب يمتلك بديلا ،ولكن محمد صلاح كان سيعطي ثقل للمنتخب بمجرد تواجده في القائمة الأساسية للفراعنة الصغار من أجل تحفيزهم أمام المنتخبات المشاركة .

وأضاف المصدر أن استبعاد محمد صلاح من القائمة المقرر ارسالها رسمياََ خلال الساعات القادمة أصبح واقعا في الوقت الحالي .

وتابع: شوقي غريب يضع في حساباته العديد من الأمور التي تمنح المنتخب فرصة لضم محمد صلاح، ويحاول جاهداََ الوصول لحل لالتحاق الفرعون المصري محمد صلاح

وأكد أن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب سيجري بعض المحاولات مع مسئولي ليفربول من أجل إنضمام محمد صلاح لصفوف الفراعنة على الرغم من صعوبة المحاولات في ظل رفض ليفربول بتواجد اللاعب .

واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي على استبعاد اللاعب من القائمة النهائية المشاركة في الأولمبياد والتي سيتم الإعلان عنها غدًا بعد عدم الوصول إلى اتفاق بين اتحاد الكرة وإدارة ناديه لتواجد اللاعب ضمن اللاعبين الثلاثة الكبار للمشاركة في الأولمبياد.

ويعلن غدا الأربعاء، شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، القائمة النهائية لأولمبياد طوكيو والتى تضم 22 لاعبا، بواقع 18 لاعبا يشاركون فى الدورة الأولمبية و4 لاعبين فى القائمة الاحتياطية.

وحدد شوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، يوم 6 يوليو المقبل موعدا لبدء المعسكر الأخير للفراعنة قبل السفر إلى طوكيو للمشاركة فى الأولمبياد، وسيضم المعسكر 22 لاعبا هم الذين وقع عليهم الاختيار فى القائمة النهائية.

ويفتتح الفراعنة مشوارهم فى أوليمبياد طوكيو بمواجهة إسبانيا يوم 22 يوليو المقبل، ثم يلتقى الأرجنتين يوم 25 يوليو، ويختتم مواجهة الدور الأول بمواجهة أستراليا 28 من نفس الشهر.

كما قرر الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى بقيادة شوقى غريب، خوض مباراتين وديتين فى شهر يوليو المقبل فى ختام الاستعداد لمشوار الفراعنة فى أولمبياد طوكيو الذى ينطلق يوم 22 يوليو المقبل.