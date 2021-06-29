المركزي: 1.8 مليار دولار فائضا بميزان المدفوعات فى السنة المالية 2020 - 2021

كشف البنك المركزي عن تحقيق فائض بميزان المدفوعات بلغ قدره نحو 1.8 مليار دولار خلال الشهور التسعة من يوليو 2020 وحتى مارس 2021.



وأكد البنك المركزي - في تقرير ميزان المدفوعات الذي صدر اليوم الثلاثاء - أن الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2020 - 2021، شهدت تحسنًا بأداء معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي، حيث حقق ميزان المدفوعات فائضا كليا بلغ 1.8 مليار دولار مقارنة بعجز بلغ نحو 5.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة يوليو/ مارس من العام المالي السابق 2019 - 2020 والذي تحقق إثر أزمة كورونا .



وأوضح البنك أن هذا التحسن جاء ليثبت قدرة الاقتصاد المصري على التعافي السريع من الأزمات التي قد تواجه الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن المعاملات الجارية بميزان المدفوعات، أسفرت عن عجز بلغ نحو 13.3 ملیار دولار مقابل نحو 7.3 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، كنتيجة أساسية لاقتصار الإيرادات السياحية على أقل من ثلث ما تم تحقيقه خلال الفترة المناظرة متأثرة بالصدمة القوية التي تعرضت لها السياحة الدولية إثر أزمة کورونا، والتي لا يزال يعاني منها الاقتصاد العالمي.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي العملات المعاونة المتداولة خارج خزانة البنك إلى 735 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى مارس من العام المالي الجاري.

وارتفع حجم النقود المتداولة خارج خزانة الجهاز المصرفي بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 667.2 مليار جنيه بعد أن كانت ما يقرب من 660 مليار جنيه في فبراير الماضي ومقارنة بـ 660.14 مليار جنيه في يناير من نفس العام.

وأعلن البنك المركزي عن تعطيل العمل بالبنوك العاملة بالسوق المصرية يوم الخميس المقبل الموافق الأول من يوليو 2021؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو على أن يستأف العمل بالبنوك يوم الأحد الموافق 4 يوليو المقبل.



كما أعلنت البورصة المصرية تعطيل العمل بسوق الأوراق المالية يوم الخميس المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو على أن تستأنف السوق نشاطها اعتبارا من يوم الأحد المقبل.