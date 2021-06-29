احترف التجارة الإلكترونية.. كتاب جديد لدار بحر العلم بمعرض الكتاب

صدر مؤخرا كتاب احترف التجارة الإلكترونية في 7 خطوات عن دار نشر بحر العلم للكاتب محمد نعيم، والذي من المقرر مشاركته في معرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته الـ52 والمقرر انطلاقها يوم 30 يونيو وحتى 15 يوليو المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وقال الكاتب محمد نعيم أن كتاب احترف التجارة الإلكترونية في 7 خطوات يتناول بشكل مبسط وسلسل كيفية احتراف التجارة الإلكترونية من الألف للياء.

وأوضح أن الكتاب يشرح كيفية إنشاء تجارة إلكترونية ناجحة، وذلك بداية من اختيار المنصة المناسبة لاطلاق موقعك الخاص أو تأجير مساحات مخصصة، وكذلك طريقة عرض المنتجات واختيار المنتج الأمثل للتحارة فيه ودراسة السوق المناسب لهذا المنتج وكذلك طرق التسويق المختلفة الذي يحتاجها منتجك لايصاله للمستهلك المناسب.